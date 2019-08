Samsung Galaxy A10S ufficiale: 4000 mah e scanner impronte digitali

Samsung Galaxy A10S è ufficiale: si tratta di una versione migliorata dell’attuale A10 con batteria da 4000 mAh e scanner per le impronte digitali.

Nonostante siamo ormai in pieno agosto, Samsung non si ferma mai: è stata infatti presentata una nuova variante dello smartphone di fascia medio-bassa Galaxy A10.

La variante è S, e rispetto al modello originale apporta un paio di miglioramenti dal punto di vista hardware.

Ma vediamo più nel dettaglio il prodotto.

Samsung Galaxy A10S ufficiale: le principali caratteristiche

Il Galaxy A10S si presenta con un display LCD IPS (niente amoled quindi) da 6.2 pollici di diagonale con pannello Infinity V (tacca a forma di V) con risoluzione nativa HD+ 1520 x 720 pixel.

Al suo interno troviamo sempre un chipset Octa-Core (4 core con clock a 2,0 GHz e 4 core a 1,5 GHz) abbinati a 2GB di ram e 32GB di memoria interna espandibile con microSD.

Il reparto multimediale si avvale di una doppia fotocamera posteriore, composta da un sensore principale da 13MP (apertura lenti f/1.8) e un secondo sensore da 2MP (per gli effetti di profondità).

Nella tacca a V, posizionata in alto al centro del display, troviamo la fotocamera selfie da 8MP con apertura lenti f/2.0, che supporta pure lo sblocco con il volto (semplice).

Nella scocca posteriore si può notare l’aggiunta dello scanner per le impronte digitali assente nel modello A10 normale.

Il tutto viene alimentato da una batteria interna da 4000 mAh (600 mAh in più rispetto al modello normale), mentre come sistema operativo abbiamo Android Pie 9.0.

La connettività supporta la connessione LTE 4G dual sim non ibrida, ovvero 2 sim telefoniche contemporaneamente più uno slot per microSD.

Questo Galaxy A10S mantiene la scocca in plastica rifinita traslucida, che sembra vetro, e ha dimensioni pari a 156.9 x 75.8 x 7.8 mm e un peso complessivo di 168 grammi.

Al momento sono previste quattro colorazioni in vendita: blu, nero, verde e rosso.

Non sappiamo se il modello A10S arriverà in Italia: le probabilità non sono troppe elevate considerato il fatto che Samsung di solito vende la serie S solo nei paesi asiatici.