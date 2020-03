Samsung Galaxy A11 è ufficiale: il dopo Galaxy A10 avrà lo stesso successo?

Ufficializzato oggi senza troppi proclami il nuovo Samsung Galaxy A11, il successore del Galaxy A10 record di vendite nel 2019: caratteristiche e prezzo.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato che Samsung stava lavorando all’uscita di un nuovo smartphone android di fascia bassa, che sulla carta doveva sostituire il Galaxy A10.

Il Galaxy A10 è considerato lo smartphone android più venduto nel 2019, quindi Samsung sicuramente dovrà essere molto attenta nel sostituirlo con un nuovo prodotto nel 2020.

Samsung Galaxy A11 ufficiale: le principali caratteristiche hardware

Oggi l’azienda coreana ha presentato ufficialmente, tramite il proprio sito web internazionale, il Galaxy A11 che risulta essere proprio un dispositivo entry-level.

Il Samsung Galaxy A11 si presenta con un display LCD da 6.4 pollici di diagonale con risoluzione nativa HD+ (1560 x 720 pixel) che contiene in alto a sinistra il forellino dedicato alla fotocamera anteriore.

La camera anteriore monta un sensore fotografico da 8MP con apertura lenti f/2.0.

Sulla scocca posteriore troviamo invece la tripla fotocamera composta da:

Sensore principale da 13MP, apertura lenti f/1.8;

Grandangolare da 5MP con apertura lenti f/2.2;

Sensore di profondità da 2MP f/2.4.

Sempre sulla scocca posteriore potete individuare quasi al centro dello smartphone lo scanner per le impronte digitali classico.

Al suo interno è stato impiantato un chipset Octa-Core funzionante alla frequenza massima di 1.8 Ghz (non è specificato il modello del chipset) abbinato a 2/3GB di ram e a 32GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Il tutto viene alimentato da una batteria interna da 4000 mAh che supporta la ricarica rapida ad una velocità massima di 15W via cavo.

Come sistema operativo troviamo ovviamente Android 10 con interfaccia One Ui 2.X.

Il Samsung Galaxy A10 ha dimensioni pari a 161.4 x 76.3 x 8.0 mm, un peso di 177 grammi e sarà venduto nelle colorazioni Nero, bianco, blu e Rosso.

Al momento l’azienda coreana non ha fornito ancora nessuna informazioni in merito alla commercializzazione in Italia (o in Europa) di questo smartphone.

Considerato che il Galaxy A10 si trova in Italia ad un prezzo di listino di 149 euro, molto probabilmente il Galaxy A11 costerà più o meno uguale.

Fonte: Notizia ufficiale