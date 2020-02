Samsung Galaxy A11: prima immagine live con 3 fotocamere posteriori

Mostrata in una prima immagine dal vivo la cover posteriore del futuro Samsung Galaxy A11: si possono notare le tre fotocamera posteriori.

Non molto tempo fa il sito di certificazione americano Wifi Alliance aveva inserito nel proprio database una serie di nuovi smartphone della gamma Galaxy A 2020.

Tra questi spuntava pure il Galaxy A11.

Samsung Galaxy A11 il nuovo smartphone economico con tripla fotocamera posteriore?

Oggi sul web è stata diffusa un immagine che riprenderebbe dal vivo la cover posteriore di questo smartphone, mostrando di fatto la presenza di una tripla fotocamera.

Secondo quanto afferma l’informatore che ha diffuso l’immagine del Galaxy A11, lo smartphone avrebbe una cover con rifinitura in plastica simil vetro chiamata Glastic.

E’ la stessa tecnologia che ormai viene utilizzata sulla stragrande maggioranza dei dispositivi Galaxy A dal 2019.

Sulla cover posteriore oltre allo spazio per le tre fotocamere allineate verticalmente in alto a sinistra, possiamo notare la presenza del cerchio dedicato al classico scanner per le impronte digitali.

Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con 128GB di memoria interna (fino a?) e utilizzare nativamente come sistema operativo Android 10 con interfaccia Samsung One UI 2.0.

Trattandosi di una versione “economica”, questo Galaxy A11 dovrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo di riferimento inferiore ai 150 euro.

Ovviamente trattandosi solo di rumors, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: immagini