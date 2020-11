Samsung Galaxy A12 e A02S annunciati: le caratteristiche e il prezzo

Samsung Galaxy A12 e Galaxy A02S sono stati annunciati e arriveranno ad inizio del 2021: caratteristiche hardware principali e prezzo di vendita.

Samsung ha ufficializzato l’arrivo di due nuovi smartphone destinati alla fascia media bassa del mercato con prezzi decisamente aggressivi: il Galaxy A12 e il Galaxy A02S.

Galaxy A12 e Galaxy A02S annunciati: i dettagli svelati ufficialmente da Samsung

Samsung Galaxy A12: caratteristiche principali e prezzo di vendita

Il primo che vi descriviamo è il Galaxy A12, il successore diretto dell’attuale Galaxy A11.

Lo smartphone si presenta con un display Infinity V LCD IPS da 6.5 pollici di diagonale e risoluzione nativa HD+ 1560 x 720 pixel.

Il pannello ha una tacca a forma di V nella quale è contenuta la fotocamera anteriore dedicata ai selfie con sensore da 8MP e apertura lenti f/2.2.

Sulla scocca posteriore troviamo il comparto fotografico principale composto da 4 sensori:

Principale da 48 MP, f/2.0, (wide), AF;

Grandangolare 5 MP, f/2.2, 115˚;

Macro 2 MP, f/2.4;

Profondità 2 MP, f/2.4.

I quattro sensori sono aiutati da un Flash LED, e il telefono è in grado di registrare video in formato FHD 1080p a 30fps.

Al suo interno il Galaxy A12 monta un processore Octa-Core (chipset non ancora specificato) funzionante alla frequenza massima di 2.3 GHz.

Il chipset viene abbinato a 3/4/6GB di ram e fino a 128GB di memoria interna (32/64/128GB).

La memoria interna è espandibile con microSD.

A livello di connettività troviamo il classico Wi-Fi (non specificato), il Bluetooth (non specificato), A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, lo scanner per le impronte digitali montato sulla scocca laterale, la porta Usb Type C.

Interessante sapere che il dispositivo monta un importante batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 15W.

Secondo quanto trapelato il Galaxy A12 dovrebbe fare capolino in Europa con un prezzo di vendita pari a 179 euro per la versione con 4GB di ram e 64GB di memoria interna.

Samsung Galaxy A02S: caratteristiche principali e prezzo

Il Galaxy A02S sarà il successore diretto dell’attuale Galaxy A01 annunciato a dicembre 2019.

Lo smartphone si presenta con un display Infinity V LCD IPS da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione nativa HD+ 1520 x 720 pixel.

Nella tacca a forma di V è presenta la fotocamera anteriore per selfie con sensore da 5 MP, f/2.2.

Sulla scocca posteriore troviamo il comparto fotografico principale composto da tre sensori:

Principale da 13MP;

Macro da 2MP;

Profondità da 2MP.

Al suo interno Samsung ha deciso di utilizzare il chipset Snapdragon 450 (un Octa-Core funzionante alla frequenza massima di 1.8 GHz) abbinato a 3Gb di ram e 32GB di memoria interna.

La memoria interna risulta essere espandibile con microSD.

Sappiamo che lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 15W.

Non ci sono ulteriore specifici dettagli, ma si pensa che il Galaxy A02S sarà venduto in Europa da febbraio 2021 ad un prezzo di 150 euro circa.

Fonte: Via