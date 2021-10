Samsung Galaxy A13 5G dettagli e immagini svelate

Svelate le prime immagini render e i dettagli ufficiosi del prossimo Samsung Galaxy A13 5G: sarà lo smartphone 5G per tutti di inizio 2022? I Rumors.

Abbiamo ormai buone certezze che il prossimo Samsung Galaxy A13 5G sarà lo smartphone android con connettività mobile 5G più economico dell’azienda coreana di inizio 2022.

Samsung Galaxy A13 5G svelato in immagini render (video): principali caratteristiche e prezzo (rumors)

Grazie a nuove informazioni, oggi possiamo mostrarvi alcune immagini render del prodotto e alcuni dettagli sulle caratteristiche hardware principali.

Come potete vedere dalle immagini, il design del A13 5G è ormai un classico per la fascia bassa: tripla fotocamera posteriore posizionata in alto a sinistra della scocca posteriore, e display con tacca Infinity V.

Sicuramente il dispositivo avrà una scocca in plastica, ma almeno non ci sono fotocamere particolarmente sporgenti come invece avviene di recente sui tanti dispositivi di fascia alta o top di gamma.

Dal punto di vista del comparto hardware queste dovrebbero essere le principali caratteristiche:

Display LCD IPS da 6.48 pollici con risoluzione FHD+ 2340 x 1080 pixel;

Frequenza di aggiornamento standard a 60Hz (non ancora confermato);

Chipset 5G Mediatek Dimensity 700;

4-8GB di ram e 64-128GB di memoria interna;

Scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale;

Fotocamera principale da 50MP f/2.0, Grandangolare da 5MP f/2.2, Sensore di profondità da 2MP;

Batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo da 25W.

Secondo l’informatore, il Galaxy A13 5G sarà venduto nei colori nero, bianco, rosso e blu ad un prezzo di listino che dovrebbe aggirarsi intorno ai 290 dollari americani negli Stati Uniti.

Ovviamente considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

