Samsung Galaxy A13 e Galaxy A04S si aggiornano ad Android 13

Disponibile l’aggiornamento ad Android 13 con ONE UI 5.0 per i Samsung Galaxy A13 e Galaxy A04S: i dettagli da conoscere.

Se possedete un Galaxy A13 o un Galaxy A04s nei prossimi giorni potreste ricevere una nuova notifica di aggiornamento che comprenderà il nuovo Android 13 con interfaccia ONE UI 5.0.

Samsung Galaxy A13 e Galaxy A04s iniziato l’aggiornamento ad Android 13 con ONE UI 5.0 (Core)

Infatti primi feedback affermano che il modello A13 SM-A137F (quello con chipset Mediatek) sta ricevendo il nuovo firmware seriale A137FXXU1BVL1 in Europa tramite la classica modalità OTA (over the air)

Invece il modello A04S si sta aggiornando con il firmware seriale A047MUBU1BVK5 a Panama, quindi probabilmente sarà disponibile pure a livello internazionale tra un paio di settimane.

Entrambi i firmware oltre al passaggio da Android 12 ad Android 13 installano le patch di sicurezza relative la mese di novembre 2022.

Inoltre con l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 13 i Galaxy A13 e Galaxy A04S ottengono anche la ONE UI 5.0 (Core per A04s)

Questo video vi farà notare le principali novità che Samsung ha inserito nei propri smartphone (non tutto sarà abilitato su tutti gli smartphone a causa delle limitazioni hardware dei singolo dispositivi):

Da sottolineare che Android 13 è il primo aggiornamento del sistema operativo per il Galaxy A13 e il Galaxy A04S, considerato che entrambi i dispositivi sono usciti sul mercato con Android 12 rispettivamente a marzo 2022 e settembre 2022

Pur essendo smartphone di fascia bassa Samsung dovrebbe procedere ad aggiornare questi dispositivi fino ad Android 14, quindi ci sarà un ulteriore aggiornamento del sistema operativo nel 2023.

Infine vi ricordo che Samsung ha rilasciato una roadmap ufficiale con le date e gli smartphone coinvolti nell’aggiornamento ad Android 13.

Fonte: Via 1 e Via2