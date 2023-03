Samsung Galaxy A14 4G ufficiale: le caratteristiche (arriverà in Italia?)

Ufficializzata la variante 4G del Galaxy A14: Samsung lo commercializzerà pure in Italia? Le principali caratteristiche hardware.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato l’arrivo del Galaxy A14 versione 5G, oggi abbiamo la conferma che Samsung ha annunciato la versione 4G.

Al momento non sappiamo se l’azienda coreana lo venderà pure in Italia, considerato che ancora oggi il modello A13 5G non è ancora disponibile da noi.

Samsung Galaxy A14 4G ufficiale: principali caratteristiche hardware

Per i più curiosi queste sono le principali caratteristiche del nuovo A14 4G, che ovviamente si posiziona nella fascia economica del mercato.

Lo smartphone si presenta con un Display LCD PLS da 6.6 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2408 x 1080 pixel con frequenza di funzionamento basica a 60Hz.

Le dimensioni sono pari a 167.7 x 78 x 9.1 mm per 201 grammi di peso, e sono disponibili quattro colorazioni: Black, Dark Red, Silver, Green.

All’interno il Galaxy A14 4G utilizza un chipset Octa-Core (Samsung non lo specifica) che dovrebbe essere il Mediatek MT6769 Helio G80.

Il chipset viene abbinato a 4-6GB di ram e fino a 64-128GB di memoria interna, fortunatamente espandibile con microSD.

Lato multimedialità rimane la stessa fotocamera anteriore da 13MP già vista sul modello 5G, mentre cambia il comparto fotografico posteriore.

Infatti è presente una tripla fotocamera:

50 MP, f/1.8, (grandangolo), PDAF

5 MP, f/2.2, (ultra grandangolo)

2 MP, f/2.4, (macro)

Rispetto quindi al modello 5G si ottiene una 5MP ultra grandangolare e si perde un inutile 2MP di profondità.

Come connettività troviamo le cose basiche di uno smartphone del 2023:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band

Bluetooth 5.1

GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS

Chipset NFC

Porta USB Type C

Connessione LTE 4G Dual SIM

Sensore Impronta digitale montata sulla scocca laterale

Interessante sarà l’autonomia dello smartphone dato che il dispositivo monta una batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 15W.

Il Galaxy A14 5G debutterà sul mercato con Android 13 e interfaccia ONE UI 5.x, e ci aspetta che riceva 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo e almeno 3 anni di aggiornamenti patch sicurezza.

Prezzo e disponibilità ancora da definire.

Fonte: Samsung Malesia

