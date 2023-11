Samsung Galaxy A14 5G ecco Android 14 finale: partito l’aggiornamento

A sorpresa anche il Galaxy A14 5G sta ricevendo nel 2023 l’aggiornamento ad Android 14 con ONE UI 6.0: ecco i dettagli da conoscere.

Negli anni passati eravamo abituati da Samsung a veder aggiornati per primi gli smartphone top di gamma, e poi solo dopo diverse settimane quelli più economici.

Quest’anno pare che Samsung abbia cambiato marcia e pure il Galaxy A14 5G, tra i più “economici” dell’azienda coreana ha ricevuto prima della fine del 2023 l’aggiornamento ad Android 14.

Samsung Galaxy A14 5G partito a sorpresa l’aggiornamento Android 14 con ONE UI 6.0

Prime informazioni indicano che il modello A14 5G sta ricevendo tramite la classica modalità OTA (over the air) il nuovo firmware seriale A146BXXU2CWK9.

Quest’ultimo ha un peso di circa 1.8GB ed oltre al passaggio da Android 13 ad Android 14 installa pure le patch di sicurezza relative al mese di novembre 2023.

C’è però da sottolineare che l’A14 5G avendo alcune limitazioni dal punto di vista hardware non installa la versione completa della ONE UI 6.0, ma bensì la versione Core con qualche funzionalità in meno (soprattutto fotografica).

Va poi detto che al momento il firmware in questione è disponibile solo in India: per l’Europa magari bisognerà aspettare ancora alcuni giorni.

Quindi se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento sul vostro Galaxy A14 5G vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Come sempre suggeriamo agli utenti che vogliono installare il nuovo software di seguire alcune indicazioni, soprattutto perché si tratta di un aggiornamento del sistema operativo:

effettuate il backup di tutti i dati salvati sullo smartphone, o comunque quello dei dati più importanti liberate memoria interna se necessario: per un aggiornamento almeno 5-6GB liberi servono iniziate a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria del vostro smartphone ha ancora un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Se possedete invece un Galaxy A14 4G non pensiamo che i tempi di aggiornamento saranno particolarmente distanti dalla versione 5G: portate quindi ancora un po’ di pazienza.

