Samsung Galaxy A15 5G design, alcune specifiche e prezzo secondo i rumors

Ecco come sarà il design del prossimo Samsung Galaxy A15 5G, alcuni rumor su alcune delle sue specifiche hardware e il presunto prezzo di vendita globale.

Sappiamo da precedenti rumors che Samsung lancerà una versione 5G ma anche 4G (più economica) del prossimo Galaxy A15 che sulla carta sarà il successore dell’attuale Galaxy A14.

Oggi abbiamo ulteriori informazioni sulla variante 5G, oltre al fatto che sul web sono state diffuse le sue prime immagini render.

Samsung Galaxy A15 5G questo potrebbe essere il design definitivo: alcune specifiche e presunto prezzo

Dalle immagini render che possiamo vedere dello smartphone nella colorazione blu scuro, si evince che il Galaxy A15 5G avrà un design che riprende molti altri smartphone Galaxy del 2023.

Troviamo infatti il comparto fotografico posteriore senza isola fotografica, dato che compaiono sono gli anelli intorno ai sensori.

Frontalmente lo smartphone ha un display con tacca a U, nel quale sarà inserita la fotocamera anteriore dedicata ai selfie che dovrebbe avere un sensore da 13MP.

Il display dovrebbe essere un unità da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Non sappiamo quale sia la tecnologia applicata al pannello, ma probabilmente sarà un LCD IPS e non un OLED.

All’interno Samsung avrebbe scelto di utilizzare il chipset Mediatek Dimensity 6100+ (un Octa-Core) abbinato ad un massimo di 128GB di memoria interna.

La memoria ram al momento risulta ancora sconosciuta, ma probabilmente partirà da 4GB.

Il comparto fotografico posteriore secondo i rumors sarà composto da tre fotocamere:

Sensore principale da 50MP Ultra grandangolare da 5MP Sensore di profondità da 2MP.

La connettività come già detto supporta la connessione 5G, ci sarà probabilmente il Wi-Fi AC, una versione Bluetooth 5.0, c’è lo scanner per le impronte digitali montato lateralmente, probabilmente ci sarà anche il chipset NFC, e la porta USB TYPE C 2.0.

Lo smartphone dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 5000 mAh, e si prevede l’utilizzo di una ricarica rapida via cavo per una potenza massima di 25W.

Il prezzo del Galaxy A15 5G sulla carta sarà economico: la versione base dovrebbe infatti costare 149 dollari (probabilmente senza tasse) a livello globale.

Si pensa che debutterà sul mercato nelle prossime settimane.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

