Samsung Galaxy A15: svelato il design con immagini render

Samsung Galaxy A15, il successore del Galaxy A14 si mostra in alcune immagini render: questo sarà il design definitivo?

Oltre a parlare di smartphone di fascia alta e top di gamma, ci dedichiamo pure a dispositivi di fascia decisamente più economica.

Oggi sul web sono state svelate le prime immagini render del prossimo Samsung Galaxy A15.

Samsung Galaxy A15: questo sarebbe il design definitivo?

Il successore dell’attuale Galaxy A14 5G, sembra che avrà un design molto simile al suo predecessore.

Le immagini render del Galaxy A15 ci mostrano infatti un frontale con un tipico display Infinity U da 6.4 pollici di diagonale, invece di un display Infinity V del A14.

Di fatto cambia solamente la forma della tacca che contiene la fotocamera frontale: invece che avere la forma a V ce l’ha a U.

Si può inoltre notare che il modello A15 ha cornici piatte e meno arrotondate rispetto al modello A14: forse per qualcuno potrebbe rivelarsi meno comodo da tenere in mano?

Controllando sempre il design si può notare la presenza sul lato destro dei tasti volume e del pulsante di accensione, che funge anche da scanner per le impronte digitali.

Sulla parte sinistra della scocca si trova invece lo slot per microSD e SIM classiche.

Nella parte inferiore in basso si può notare il jack da 3.5mm per le cuffie, la porta USB Type C, un altoparlante e un buchino per il microfono (il secondo microfono si trova in alto).

Posteriormente si può notare la tripla fotocamera senza isola con solo gli anelli intorno ai sensori, in stile Galaxy S23.

Sulla carta questo Samsung Galaxy A15 dovrebbe avere dimensioni pari a 160,2 x 76,8 x 8,4 mm, ma non sappiamo quanto peserà.

Mancano ancora molti dettagli tecnici sul prodotto, ma dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale non ci resta che attendere future informazioni in merito.

Quindi per adesso prendete tutto quello che vi abbiamo scritto con il dovuto distacco emotivo.

