Samsung Galaxy A16 5G e 4G i colori disponibili e il prezzo in Europa

Svelati tutti i colori e i presunti prezzi di vendita in Europa dei prossimi Samsung Galaxy A16 5G e A16 4G: ecco i dettagli che sono trapelati.

Non c’è ancora una data ufficiale di lancio, ma il web adesso ci regala informazioni piuttosto attendibili sui successori degli attuali Galaxy A15 5G e A15 4G.

Possiamo infatti mostrarvi i colori e svelarvi il presunto prezzo di vendita dei Galaxy A16 5G e 4G.

Samsung Galaxy A16 5G e 4G colori e prezzo: i dettagli conosciuti al momento

Ebbene esteticamente, diciamo lato design, i modelli 5G e 4G saranno praticamente identici: display Infinity U (con tacca a forma di U) frontalmente, bordi intorno al display piatto asimmetrici nella parte inferiore più cicciotta, l’assenza di un isola fotografica posteriore con la presenza dei soli anelli intorno ai sensori fotografici.

Da quello che sappiamo il modello 5G e 4G si differenzieranno esteticamente solo per un colore.

Entrambi usciranno in tre colori ma con tonalità diverse.

Infatti il Galaxy A16 5G uscirà in blu scuro, grigio argento e verde acqua.

Invece la variante 4G sarà in Nero opaco, grigio chiaro e in verde chiaro.

Altra notizia interessante sembra che adesso sappiamo con buona probabilità quale sarà il prezzo di vendita dei due smartphone in Europa (il prezzo è generale e non quello in Italia).

La variante 5G con dovrebbe avere un prezzo di listino di 239,90 euro con 128GB di memoria interna (ma non viene specificato il quantitativo di ram).

Invece la versione 4G sarà un po’ più economica, con un prezzo di 209,90 euro sempre con 128GB di memoria interna ma non sappiamo anche qua quanta ram.

Oltre ai colori differenti, la differenza di prezzo è giustificato da un hardware leggermente migliore sul modello 5G.

Infatti il Galaxy A16 5G monterà il chipset Exynos 1330 in Europa, mentre per il modello 4G non ci sono ancora informazioni in merito ma sicuramente sarà un chipset più modesto.

Entrambi gli smartphone dovrebbero avere lo stesso display da 6,7 ​​pollici con risoluzione FHD+ 2340 x 1080 pixel, con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, e luminosità di picco di 800 nit.

Prevista una batteria da 5.000 mAh e una classificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi.

Punto forte del telefono sarà il supporto software da parte di Samsung: l’azienda coreana infatti punterà a garantire ben 6 anni di aggiornamenti OS e supporto funzionalità e sicurezza.

Si tratta comunque di rumors, quindi vi preghiamo di prendere tutte le notizie con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via 1 e Via 2

