Samsung Galaxy A16 5G ecco il presunto design

Svelato il presunto design del prossimo Samsung Galaxy A16 5G il successore dell’attuale Galaxy A15 5G: le differenze sembrano essere minime.

Samsung sta sviluppando una serie di nuovi smartphone che saranno annunciati tutti nei primi tre mesi del 2025, e tra questi c’è pure il modello di fascia bassa Galaxy A16.

Oggi possiamo vedere il suo presunto design da prime immagini render.

Samsung Galaxy A16 5G questo dovrebbe essere il suo aspetto definitivo

Il successore del Galaxy A15 non sembra avere novità dal punto di vista del design.

Notiamo infatti l’assenza dell’isola fotografica sulla scocca posteriore con finitura lucida e senza texture, con le fotocamere che hanno giusto un anello intorno a loro.

Frontalmente c’è sempre l’anacronistica tacca a U dedicata alla fotocamera posteriore, e i bordi intorno al display non sono molto simmetrici tra di loro dato che il bordo inferiore è piuttosto cicciotto.

La scocca generalmente si presenta con angoli arrotondati e bordi laterali piatti: tutto già visto in passato.

Trattandosi comunque di uno smartphone destinato alla fascia bassa del mercato l’aspetto non è di certo malaccio.

Lato componenti hardware per il Galaxy A16, possiamo fare un riassunto da precedenti rumors:

Chipset MediaTek Dimensity 6300 o Exynos 1330 (potrebbe dipendere dal mercato di riferimento)

4 GB di ram (ma potrebbero esserci versioni con più ram)

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W

Mancano ancora informazioni sul display, che dovrebbe comunque essere un pannello Amoled con risoluzione FHD+ con dimensioni simili (6.5 pollici?) del Galaxy A15.

Da conoscere ancora il comparto multimediale, ma anche in questo caso non aspettiamoci rivoluzioni in questa fascia di prezzo.

Comunque dato che per il momento Samsung non ha ancora ufficializzato nulla, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

