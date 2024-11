Samsung Galaxy A16 5G partito il test interno di Android 15

Samsung ha iniziato a testare a livello aziendale l’aggiornamento ad Android 15 per il suo smartphone di fascia bassa Galaxy A16 5G: i dettagli che conosciamo.

Il processo di test della ONE UI 7 basata sul sistema operativo Android 15 sta coinvolgendo un numero maggiore di smartphone Samsung.

Oggi abbiamo le prime conferme che pure il Galaxy A16 5G è entrato nella lista dei dispositivi testati dall’azienda coreana.

Samsung Galaxy A16 5G è partito il primo test interno per l’aggiornamento ad Android 15

Il telefono in questione è stato lanciato da Samsung nel mese di ottobre 2024 con Android 14 ed è di fatto il primo smartphone di fascia bassa, lo potete trovare ad esempio a 169 euro per il black Friday, che ha garantiti ben 6 anni di aggiornamenti del sistema operativo.

Quindi lo smartphone si aggiornerà fino ad Android 21, e nelle prime settimane del 2025 otterrà Android 15.

A conferma di ciò il dispositivo è stato individuato nel database del Benchmark GeekBench proprio con Android 15.

Questo significa che Samsung lo sta già testando internamente e quindi ci sono buone probabilità che la versione finale della ONE UI 7 sarà rilasciata più o meno contemporaneamente con quella degli smartphone top di gamma.

Ovviamente gli utenti possessori di un Galaxy A16 5G dovranno aspettare un paio di due settimane in più prima di ricevere la notifica di aggiornamento OTA, rispetto ad esempio ad un Galaxy S24 Ultra che ha priorità maggiore.

Per adesso comunque non ci resta che aspettare maggiori informazioni al riguardo, e dato che non c’è ancora nulla di ufficiale vi preghiamo di prendere questa notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

