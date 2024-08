Samsung Galaxy A16 5G uscirà con due chipset? GeekBench svela i dettagli

Samsung per il suo prossimo Galaxy A16 5G potrebbe utilizzare due distinti chipset a seconda del mercato: GeekBench ci svela quali.

Di recente il successore dell’attuale Galaxy A15 5G ha fatto la sua comparsa nel famoso Benchmark GeekBench, e l’ha fatto evidenziando l’utilizzo di due distinti chipset.

Probabilmente questi cambieranno a seconda del mercato di riferimento (Europa, Asia, America).

Samsung Galaxy A16 5G uscirà con due distinti chipset: ecco i dettagli svelati

Ebbene GeekBench ha evidenziato che il successore del Galaxy A15 5G utilizzerà un chipset Mediatek e uno fatto in casa da Samsung della serie Exynos.

Il primo chipset è il Mediatek Dimensity 6300 ed è montato sul modello A16 5G con seriale aziendale SM-A166P.

Invece il secondo chipset montato sulla versione con seriale aziendale SM-A166E è l’Exynos 1330.

Bisognerà conoscere se questi due chipset rappresenteranno un buon incremento prestazionale reale su questo smartphone di fascia economica.

Da quello che afferma GeekBench il prossimo Galaxy A16 5G avrà 4-6GB di memoria ram, ma pensiamo che ci sarà pure una variante con 8GB, e fino a 256GB di memoria interna.

Entrambe le varianti sono state testate con Android 14, quindi niente Android 15 al momento: non sappiamo se lo smartphone debutterà con quest’ultima versione.

Sfortunatamente queste sono tutte le informazioni che GeekBench ci ha fornito sui prossimi Galaxy A16 5G.

Per adesso quindi vi preghiamo di prendere tutte questi dettagli con il giusto distacco emotivo, dato che per adesso Samsung non ha ancora ufficializzato nulla.

