Samsung Galaxy A20e e Galaxy A41 si aggiornano a metà giugno 2020: le novità

I Samsung Galaxy A20e e Galaxy A41 stanno ricevendo un nuovo aggiornamento firmware a metà giugno 2020: ecco di che cosa si tratta.

Segnaliamo ai possessori italiani di un Galaxy A20e SM-A202F o di un Galaxy A41 SM-A415F entrambi no Brand, che è disponibile al download un nuovo aggiornamento.

Samsung Galaxy A20e e Galaxy A41 si aggiornano con un nuovo firmware a metà giugno 2020

Più nello specifico per il modello A20e è disponibile il nuovo firmware seriale A202FXXU3BTE2, mentre per il modello Galaxy A41 è stato rilasciato il firmware seriale A415FXXU1ATE5.

Da ricordare che entrambi i firmware sono basati sul sistema operativo Android 10.

Al momento il nuovo firmware A202FXXU3BTE2 è già disponibile al download in Italia, mentre per il modello A41 l’aggiornamento ha iniziato a diffondersi in Europa (Russia) ma non ancora in Italia.

Quali sono le novità introdotte?

L’aggiornamento per entrambi gli smartphone comprende alcune ottimizzazioni e l’installazione delle nuove patch di sicurezza.

Nello specifico per il modello A41 il change-log afferma:

La stabilità di Fotocamera è stata migliorata;

Stabilità complessiva delle funzioni migliorata.

Invece il change-log per il modello A20e comprende:

È stata migliorata la stabilità di rilevamento della scheda SIM;

La stabilità di Fotocamera è stata migliorata;

Miglioramento della connettività e della stabilità del Wi-Fi;

La stabilità di GPS è stata migliorata;

La connettività e la stabilità del Bluetooth sono state migliorate.

Su tutti e due i telefono sono state poi installate le patch di sicurezza del mese di Giugno 2020.

Dalle ultime informazioni rilasciate dalla stessa Samsung, le patch di sicurezza di giugno 2020 comprendono anche dei fix riguardanti il software-hardware specifico dei dispositivi dell’azienda coreana.

Vengono infatti risolte 29 falle di sicurezza tra quelle di grado critico, importante e medio.

Tra le falle di livello critico è stato risolto un problema legato all’hardware, più nello specifico nei dispositivi con il chipset Exynos 7570 riguardante la mappatura della memoria.

Potete farvi un idea sulle nuove patch di giugno 2020 sul sito ufficiale Samsung Sicurezza.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento sul vostro Galaxy A20e o Galaxy A41, vi consigliamo di controllare manualmente entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Prima di aggiornare ricordatevi di controllare che la batteria abbia un autonomia residua pari o superiore al 50%, ed eventualmente di effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul telefono.