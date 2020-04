Samsung Galaxy A20e si aggiorna ad Android 10 in Italia

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 10 per i Galaxy A20e venduti in Italia: ecco le informazioni che dovete conoscere.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A20e SM-A202F No Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, che è disponibile l’atteso aggiornamento ad Android 10.

Samsung Galaxy A20e si aggiorna ad Android 10 con One Ui 2.0 in Italia: i dettagli

Con l’arrivo di Android 10 sarà installata pure la nuova interfaccia Samsung One Ui 2.0, e le nuove patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di aprile 2020.

Da quello che sappiamo l’aggiornamento è in diffusione tramite la classica modalità OTA (over the air) con il nuovo firmware seriale A202FXXU3BTC7.

Potete scaricare il nuovo firmware utilizzando una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G del vostro A20e.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica prima di aggiornare vi consigliamo di tener conto di questi due accorgimenti:

effettuate un backup completo o almeno dei dati più importanti salvati sul vostro Galaxy A20e;

iniziate la procedura di installazione solamente se la batteria dello smartphone ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Con l’arrivo di Android 10 e la One Ui 2.0 gli utenti possessori i un Galaxy A20e potranno notare queste novità (in sintesi):