Samsung Galaxy A21S si aggiorna ad Android 11 con ONE UI 3.0 in Asia

In anticipo netto sui tempi il Samsung Galaxy A21S ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 11 con interfaccia ONE UI 3.0 in Asia: i dettagli.

Buone notizie per i possessori italiani e non di un Galaxy A21S M-A217F: è iniziato l’aggiornamento ad Android 11 almeno in Asia.

Samsung Galaxy A21S si aggiorna ad Android 11 con la ONE UI 3.0: i dettagli che sappiamo

Pare infatti che il colosso coreano abbia iniziato a rilasciare ufficialmente il nuovo aggiornamento firmware seriale A217NKSU5CUC7 in Corea del Sud tramite la classica modalità OTA.

L’aggiornamento in questione comprende il passaggio da Android 10 ad Android 11 con l’interfaccia ONE UI 3.0.

Si tratta di un aggiornamento in netto anticipo rispetto alla road-map ufficializzata da Samsung qualche settimana fa.

Infatti l’aggiornamento ad Android 11 per il modello A21S era previsto a maggio 2021, quindi il nuovo software è già disponibile con almeno un mese d’anticipo.

Sfortunatamente non sappiamo dirvi quando effettivamente lo smartphone verrà aggiornato anche in Italia.

Potrebbero volerci ancora diversi giorni, o anche qualche settimana, prima che il Galaxy A21S riceveva la notifica di aggiornamento nel nostro paese.

Per adesso quindi non possiamo far altro che consigliarvi di tener sotto controllo il centro aggiornamenti del dispositivo che trovate nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento vi consigliamo caldamente di:

Effettuare un backup completo dei dati salvati sul dispositivo;

liberare spazio nella memoria interna per almeno 3-5GB;

iniziare la procedura di installazione quando la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Se avremo informazioni più concrete nei prossimi giorni sul un possibile arrivo in Europa del nuovo firmware, aggiorneremo l’articolo per farvelo sapere.

Fonte: Via