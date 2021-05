Samsung Galaxy A22 5G e 4G: immagini render e differenze svelate

Queste le immagini render e alcuni dettagli sulle differenze hardware dei prossimi Samsung Galaxy A22 5G e 4G che dovrebbero arrivare a giugno 2021.

A giugno di quest’anno Samsung dovrebbe di fatto presentare sul mercato il suo smartphone con tecnologia mobile 5G più economico: il Galaxy A22 5G.

Oltre alla versione 5G il dispositivo uscirà anche in una variante con solo connettività LTE 4G, forse per specifici mercati dove il 5G non ha ancora preso piede.

Samsung Galaxy A22 5G vs A22 4G: le prime differenze svelate

Oggi sul web sono state diffuse le prime immagini render ufficiose di entrambe le varianti.

Come potete vedere voi stessi lato design il frontale dei due dispositivi è quasi identico, invece cambia qualcosa sul posteriore con un posizionamento e il numero di fotocamere differente.

Multimedialità

Infatti sembra che il Galaxy A22 5G avrà una tripla fotocamera posteriore:

Sensore principale da 48MP;

Ultra Grandangolare da 5MP;

Macro o profondità (non si sa ancora) da 2MP.

All’interno del modulo fotografico sarà presente pure il flash LED.

Sulla variante 4G invece troviamo una quadrupla fotocamera posteriore:

Sensore principale da 48MP;

Ultra Grandangolare da 5MP;

Macro da 2MP;

Profondità da 2MP.

Come potete vedere dall’immagine al di fuori del modulo fotografico quadrato viene posizionato il flash LED.

La fotocamera anteriore per selfie dovrebbe essere da 13MP per entrambi i dispositivi.

Design e display

Il modello A22 5G sarà più spesso (9mm) e più pesante (205 grammi) rispetto alla variante 4G che sarà spessa 8.5 mm e peserà 185 grammi.

Entrambi i modelli dovrebbero utilizzare un pannello da 6.4 pollici di diagonale, ma forse con tecnologia differente.

Infatti i rumors indicano che il Galaxy A22 5G avrà un display Infinity V con tecnologia LCD IPS, mentre il modello 4G avrà un display Infinity O forse con tecnologia Amoled.

Di fatto lo scanner per le impronte digitali del modello 5G sarà laterale, mentre per il modello 4G sarà integrato sotto il display.

Tutti e due gli smartphone saranno commercializzati in quattro colori: bianco, nero, viola e menta

Processore e batteria

Ovviamente cambiando la tecnologia di connettività mobile, cambia anche il chipset all’interno dei due dispositivi.

Il Galaxy A22 5G utilizzerà il chipset MediaTek Dimensity 700 con un modem 5G, mentre la variante A22 4G si dovrà accontentare di un più economico e meno performante MediaTek Helio G80.

Infine la batteria: entrambi i dispositivi monteranno un unità da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo a 15W.

Considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Samsung, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via