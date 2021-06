Samsung Galaxy A22 5G e 4G ufficiali: prezzo (Europa) e caratteristiche

Ufficializzati i nuovi Samsung Galaxy A22 5G e 4G che si differenziano per diversi aspetti hardware: prezzo in Europa e caratteristiche hardware principali.

Oggi l’azienda coreana ha presentato il suo più economico smartphone 5G, ovvero il Galaxy A22 5G.

Oltre alla versione 5G è stata presentata pure una variante con sola connettività 4G.

Samsung Galaxy A22 5G e 4G: i dettagli generali e le differenze

Galaxy A22 5G: prezzo e caratteristiche

Il modello A22 5G si presenta con un display Infinty V LCD IPS da 6.6 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 60Hz.

All’interno della tacca a V è presente una fotocamera anteriore con sensore da 8MP.

Posteriormente troviamo un modulo fotografico con 3 sensori:

Principale da 48MP , f/1.8, PDAF;

Ultra-Grandangolare da 5 MP, f/2.2, , 1/5.0″, 1.12µm;

Profondità da 2 MP, f/2.4.

All’interno il telefono monta il chipset MediaTek Dimensity 700 5G, un Octa-Core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G57 MC2 e processo produttivo a 7nm

Al chipset vengono affiancati 4/6/8GB di ram e fino a 128GB di memoria interna, espandibili con MicroSD.

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo alla velocità massima di 15W.

Lato connettività troviamo lo scanner per le impronte digitali sulla scocca laterale, il Wifi, il Bluetooth, il GPS, la porta usb Type C, il Jack da 3.5mm per le cuffie (al momento Samsung non specifica i dettagli).

Ancora non sappiamo se ha il chipset NFC o no.

Il Galaxy A22 5G ha una scocca il plastica dalle dimensioni di 167.2 x 76.4 x 9 mm per 203 grammi di peso, e sarà disponibile nelle colorazioni grigio, bianco, menta e viola.

Il prezzo di vendita dovrebbe aggirarsi intorno ai 230 euro in Europa.

Galaxy A22 4G: prezzo e caratteristiche

Oltre alla variante 5G, è stata presentata pure la variante 4G del modello A22, che si differenzia in vari aspetti hardware.

Infatti questo dispositivo ha un display Infinity U più piccolo da 6.4 pollici di diagonale con tecnologia Super Amoled, risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

All’interno della tacca a U c’è il sensore da 13Mp per selfie.

Sulla scocca posteriore troviamo il comparto fotocamere composto da un:

Sensore principale da 48MP f/1.8 con OIS;

Ultra Grandangolare da 8MP f/2.2;

Macro da 2MP;

Profondità da 2MP.

All’interno il modello 4G utilizza il chipset Mediatek Helio G80 abbinato a 4/6GB di ram e 128GB di memoria interna.

Il telefono non ha lo slot per espandere la memoria interna.

Ad alimentare lo smartphone troviamo una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo ad una velocità massima di 15W.

Lato connettività troviamo lo scanner per le impronte digitali sulla scocca laterale, il Wifi, il Bluetooth, il GPS, la porta usb Type C, il Jack da 3.5mm per le cuffie (al momento Samsung non specifica i dettagli).

Ancora non sappiamo se ha il chipset NFC o no come il suo fratello 5G.

Infine il telefono ha una scocca in plastica dalle dimensioni pari a 159,3 x 73,6 x 8,4 per 186 grammi di peso, e sarà venduto nelle colorazioni Black, White, Mint e Violet.

Sconosciuto al momento il suo prezzo di vendita in Europa.

Fonte: Samsung Olanda (A22 5G), Samsung (A22 4G)