Samsung Galaxy A22 5G si aggiorna ad Android 12 con ONE UI 4.1

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 12 con ONE UI 4.1 per i Galaxy A22 5G in Asia: i dettagli da conoscere.

Non è ancora ufficialmente disponibile in Europa, potrebbe esserlo tra un paio di settimane al massimo, ma il Galaxy A22 5G sta iniziando ad aggiornarsi ad Android 12.

Samsung Galaxy A22 5G inizia ad aggiornarsi ad Android 12 con ONE UI 4.1: i dettagli

Lo smartphone 5G di fascia economica di Samsung infatti ha iniziato a ricevere tramite la classica modalità OTA (over the air) il nuovo firmware seriale A226BXXU4BVF7.

Al momento questo firmware è in diffusione in Malesia e Tailandia, quindi per l’Europa bisognerà aspettare un po’ di più.

Per il momento se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare consigliamo vivamente di:

effettuare un backup completo dei dati salvati sullo smartphone liberare spazio nella memoria interna: 4-5GB bastano iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Novità aggiornamento Android 12 ONE UI 4.1 per i Galaxy A22 5G

Per quanto riguarda le novità introdotte con Android 12 e interfaccia ONE UI 4.1, gli utenti potranno notare alcuni di questi cambiamenti:

miglioramenti e aggiornamenti alle varie applicazioni ufficiali di Samsung: ad esempio l’app Galleria migliora l’ordinamento degli album e offre una funzionalità migliorata per le storie, cancellare i dati ora e di posizionamento sulle foto (per la privacy) eccetera

i nuovi indicatori che mostrano se la fotocamera e il microfono sono in uso per la tutela della privacy

il nuovo widget di ricerca, che può avviare il browser in modalità segreta e che può bloccare il tracciamento se l’opzione è abilitata

miglioramenti per i suggerimenti di testo della tastiera Samsung

rinnovata la modalità Picture-in-Picture

migliorate e ottimizzati i widget Samsung, l’app Calendario, la modalità Dark eccetera.

Va sottolineato che questo non sarà l’ultimo aggiornamento del sistema operativo per il Galaxy A22 5G.

Questo smartphone infatti è uscito nel mese di giugno 2021 con Android 11 e secondo le politiche attuali di Samsung riceverà due aggiornamenti Android principali, quindi arriverà fino ad Android 13.

Fonte: Via