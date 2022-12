Samsung Galaxy A22 e A23 si aggiornano ad Android 13 con one UI 5.0 in Europa

I Samsung Galaxy A22 e A23 (4G e 5G) si stanno aggiornando ad Android 13 con la ONE UI 5.0 in Europa: ecco i dettagli conosciuti.

Gli smartphone di fascia medio-economica di Samsung, i Galaxy A22 e A23 stanno entrambi ricevendo l’aggiornamento ad Android 13 anche in Europa.

Samsung Galaxy A22 e A23 tempo di aggiornamenti: disponibile Android 13 con ONE UI 5.0

I nuovi firmware seriali A225FXXU3CVK3 per A22 e seriali A235FXXU1BVK8/A236BXXU2BVK7 per A23 (4G e 5G) sono scaricabili tramite la classica modalità OTA (over the air).

Vengono installate pure patch di sicurezza più recenti (ottobre-novembre 2022), ma non le ultimissime disponibili ovvero quelle di dicembre 2022.

Abbiamo la conferma che il modello A22 si sta già aggiornando anche in Italia, mentre i modelli A23 solo in Germania e Russia.

Per questo se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, controllate il tutto manualmente: impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo software vi consigliamo:

Eseguite un backup completo dei dati salvati sul telefono (o al meno di quelli più importanti) Liberate spazio nella memoria interna se necessario (4-5GB minimo servono liberi) Iniziate a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria dello smartphone ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Con l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 13 i Galaxy A22 e A23 ottengono anche la ONE UI 5.0.

Questo video vi farà notare le principali novità che Samsung ha inserito nei propri smartphone (non tutto sarà abilitato su tutti gli smartphone a causa delle limitazioni hardware dei singolo dispositivi):

Da sottolineare che Android 13 è il primo aggiornamento del sistema operativo per il Galaxy A23 5G, considerato che i dispositivi sono usciti sul mercato con Android 12 questo settembre 2022.

Invece per i Galaxy A22 si tratta del secondo aggiornamento del sistema operativo, perché questi smartphone sono usciti sul mercato a giugno 2021 con Android 11.

Infine vi ricordo che Samsung ha rilasciato una roadmap ufficiale con le date e gli smartphone coinvolti nell’aggiornamento ad Android 13.

Fonte: Via 1 e Via 2