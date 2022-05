Samsung Galaxy A22 si aggiorna ad Android 12 con ONE UI 4.1

Iniziato il rilascio di Android 12 con ONE UI 4.1 per il Samsung Galaxy A22 versione 4G: ecco i dettagli che dovete conoscere.

Se possedete un Galaxy A22 versione 4G (ma molto presto arriverà pure per la versione 5G) tra un po’ dovreste ricevere una nuova notifica di aggiornamento.

Samsung Galaxy A22 (4G) sta ricevendo Android 12 con la ONE UI 4.1: i dettagli

Infatti lo smartphone sta ricevendo un nuovo aggiornamento, firmware seriale A225FXXU3BVD8, tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il nuovo firmware porta appunto l’aggiornamento ad Android 12 con interfaccia personalizzata ONE UI 4.1.

Oltre al passaggio da Android 11 ad Android 12, vengono installate le patch di sicurezza rilasciate da Samsung nel mese di aprile 2022.

Da sottolineare che al momento solo gli utenti residenti in Russia stanno rivendo la notifica di aggiornamento.

Per i residenti in Italia consigliamo quindi di portare ancora un po’ di pazienza, e controllare il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Nel momento in cui riceverete la notifica prima di aggiornare, considerato che è un cambiamento del sistema operativo, è consigliabile:

effettuare un backup completo o dei dati più importanti salvati nella memoria dello smartphone; liberare spazio nella memoria interna: 3-5GB bastano; iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Quali sono le novità dell’interfaccia ONE UI 4.1 sui Galaxy A22?

La One UI 4.1 sul modello A22 non comprende alcune novità già viste sugli smartphone Galaxy top di gamma o di fascia alta, a causa delle sue limitazioni hardware.

Comunque gli utenti possessori di un A22 noteranno novità riguardanti:

la Tavolozza dei colori

Dashboard Privacy

Tastiera Samsung:

Schermata di blocco

l’app Camera

l’app Galleria

Editor di foto e video

Emoji AR

Condivisione dei file

Calendario

Internet Samsung browser internet

Samsung Health

Bixby Routines

Accessibilità

Always On Display migliorato

Modalità Notte migliorata

Informazioni sulla ricarica a colpo d’occhio

Controllo della luminosità più semplice

Miglioramenti alla ricerca delle impostazioni

Passa dai messaggi alle chiamate

Ricerca più semplice in Archivio

Visualizzazione popup ridimensionabile eccetera

Fonte: Via