Samsung Galaxy A23 5G spunta su GeekBench: i dettagli svelati

Il Samsung Galaxy A23 5G è stato individuato sul famoso Benchmark GeekBench: ecco i dettagli hardware trapelati al momento.

Lo scorso marzo Samsung ha ufficializzato la versione 4G del Galaxy A23 con chipset Snapdragon 680.

Sembra però che l’azienda coreana sia intenzionata a lanciare pure una versione con modem 5G.

Samsung Galaxy A23 5G individuato su GeekBench: ecco i primi dettagli trapelati

Nel database del famoso Benchmark GeekBench oggi è comparso un nuovo smartphone con seriale SM-A236U.

Si tratterebbe del Galaxy A23 5G che sarà commercializzato negli Stati Uniti.

Ovviamente dovrebbe uscire pure una versione che sarà acquistabile anche in Europa/Italia.

Questo smartphone utilizza un chipset 5G di fascia medio-bassa: lo Snapdragon 695.

Si tratta di fatto l’ultimo chipset di Qualcomm di fascia medio bassa che apporta miglioramenti di un 15-30% (tra CPU e GPU ) rispetto al suo predecessore lo Snapdragon 690.

Secondo quanto riportato da GeekBench, lo Snapdragon 695 sarà abbinato ad almeno 4GB di ram, quindi aspettiamoci pure versioni più costose con 6-8GB di ram disponibili.

Come sistema operativo è stato individuato fin dal principio Android 12.

Per i più curiosi questo A23 5G è riuscito ad ottenere un punteggio di 674 in modalità single Core e un punteggio di 2019 in modalità multi core.

Non ci sono altre informazioni provenienti da GeekBench.

Possiamo immaginare che la versione 5G non avrà differenze sostanziali rispetto al modello 4G per quanto riguarda il resto del comparto hardware.

Si prevede infatti un display trai 6.5. e i 6.6 pollici di diagonale, probabilmente con tecnologia LCD IPS e risoluzione FHD+ (o forse la versione 5G avrà un AMOLED, ma le probabilità sono basse).

Lato multimedialità ci dovrebbe essere un sensore principale da 50MP, un sensore Macro da 2MP e uno di profondità da 2MP. (gli stessi della versione 4G).

La fotocamera anteriore per selfie dovrebbe mantenere il sensore da 8MP.

Punto forte del Galaxy A23 5G sarà sicuramente l’autonomia: una batteria interna da 5000 mAh con riscarica rapida via cavo a 25W è al primo posto nelle indiscrezioni.

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco intellettuale.

Fonte: Via