Samsung Galaxy A23 5G ufficiale: le principali caratteristiche

Ufficializzato il nuovo Samsung Galaxy A23 5G: ecco le principali caratteristiche tecniche di questo dispositivo. Arriverà anche in Europa?

La variante 5G del Galaxy A23 è stata ufficializzata proprio oggi da Samsung senza particolari eventi mediatici: lo smartphone infatti incorpora pochi cambiamenti rispetto al modello 4G.

E’ presente infatti un nuovo chipset per supportare la connettività 5G e la frequenza di aggiornamento del display forse è tornata ad un classico 60Hz.

Samsung Galaxy A23 5G: le principali caratteristiche svelate ufficialmente

Si tratta quindi i un modello 5G economico: non aspettatevi niente di particolare.

Samsung ha inserito un chipset 5G Octa-Core (non specifica il modello), ma pare che sia lo Snapdragon 695 5G con processo produttivo a 6nm con CPU Kryo 660 basati su architettura ARM Cortex A78.

Lo smartphone presenta varie configurazioni di memoria:

4-6-8GB di ram

64-128GB di rom

La memoria interna risulta comunque espandibile con microSD fino a 1TB.

Il display è un unità Infinity V LCD da 6.6 pollici di diagonale, risoluzione FHD+.

La frequenza di aggiornamento non viene specificata: alcuni rumors indicano che il modello potrebbe avere una frequenza classica di soli 60Hz, contro i 90Hz del modello 4G, per contenere il prezzo di vendita.

Come avete letto si tratta di un pannello Infinity V, quindi ha una tacca a V in alto al centro dove viene posizionata la fotocamera anteriore per selfie da 8MP, con apertura lenti F/2.2.

Il comparto fotografico principale posizionato sulla scocca posteriore consiste in:

Sensore principale da 50MP, F/1.8 con stabilizzazione ottica dell’immagine OIS (valore aggiunto interessante)

Ultra Grandangolare da 5Mp (F/2.2)

Macro da 2MP

Profondità da 2MP

Questo Samsung Galaxy S23 5G viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh, ma al momento l’azienda coreana non specifica la ricarica rapida disponibile.

La velocità massima comunque dovrebbe essere di 25W, come sul modello 4G.

Come connettività presenti il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz), Bluetooth® v 5.1, lo scanner per le impronte digitali sulla scocca laterale, ma non viene specificato se è presente il chipset NFC.

Il telefono ha dimensioni pari a 165.4 x 76.9 x 8.4mm per 197 grammi, e come sistema operativo troviamo Android 12 con interfaccia ONE UI 4.1.

Ancora non sappiamo quando effettivamente Samsung lancerà ufficialmente sul mercato il Galaxy A23 5G in Europa e a che prezzo.

Fonte: Notizia ufficiale