Samsung Galaxy A24 è ufficiale: le caratteristiche finali

Samsung ha ufficializzato in sordina senza particolari annunci il Galaxy A24: ecco le sue principali caratteristiche hardware.

La divisione vietnamita di Samsung ha inserito nel proprio sito web la pagina dedicata al nuovo Galaxy A24.

Va sottolineato che al momento non c’è ancora un annuncio per il mercato Europeo/italiano, quindi non sappiamo se arriverà anche da noi.

Samsung Galaxy A24 ufficiale: ecco le caratteristiche principali

Il Galaxy A24 si presenta con un display Super Amoled da 6.5 pollici di diagonale e risoluzione nativa FHD+ 2304 x 1080 pixel.

Il pannello ha una frequenza di aggiornamento a 90Hz, e c’è il water drop ovvero la tacca a forma di goccia in alto al centro del pannello che contiene la fotocamera anteriore da 13MP.

Posteriormente lo smartphone monta questo comparto fotografico:

Sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine OIS

Ultra Grandangolare da 5MP

Macro da 2MP

Al suo interno Samsung ha deciso di utilizzare il chipset Mediatek Helio G99 che viene abbinato a 6/8GB di ram e 128GB di memoria interna.

La memoria interna è comunque espandibile con microSD.

Il Galaxy A24 viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 25W.

Come software probabilmente, non viene dichiarato da Samsung, troviamo Android 13 con interfaccia personalizzata ONE UI 5.1.

Vi abbiamo detto che al momento l’azienda coreana non ha ancora dichiarato l’eventuale disponibilità dello smartphone sul mercato europeo.

Si stima comunque che il prezzo di vendita se arriverà da noi sarà probabilmente inferiore o intorno ai 200 euro, considerato che è un dispositivo solo 4G con hardware di fascia bassa.

Fonte: Samsung Vietnam

