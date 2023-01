Samsung Galaxy A24 nuovi dettagli batteria e fotocamere

Ecco i nuovi dettagli trapelati secondo alcuni rumors sulle fotocamere e batteria del Galaxy A24 ovvero il successore dell’attuale Galaxy A23.

Il Galaxy A23 avrà molto presto il suo successore, ovvero il Galaxy A24 che dovrebbe fare il suo debutto entro la fine di marzo di quest’anno.

Sappiamo che Samsung non apporterà grandi novità per questo dispositivo, che in parte manterrà le specifiche già viste del A23.

Samsung Galaxy A24: primi dettagli su fotocamere e batteria

Da quello che è trapelato sembra che il Galaxy A24 continuerà ad utilizzare un comparto fotografico con un sensore principale da 50MP affiancato ad un sensore Ultra Grandangolare da 5MP.

Saranno eliminate di fatto i sensori macro e di profondità da 2MP (Che sono abbastanza inutili) utilizzati sul modello A23.

Non sappiamo ancora se il sensore da 50MP avrà miglioramenti tecnici rispetto a quello già montato sul A23 attuale; per il sensore Ultra Grandangolare pensiamo invece che non ci saranno miglioramenti di sorta.

Un miglioramento ci sarà invece sulla fotocamera anteriore dedicata ai selfie.

Infatti sul Galaxy A24 è prevista una camera selfie da 13MP, sulla carta qualcosa di meglio rispetto alla camera selfie da 8MP dei Galaxy A23 e A23 5G.

Dal punto di vista dell’autonomia non dovrebbe cambiare molto rispetto al modello attuale.

Sarebbe infatti prevista la stessa batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo da 25W.

Non ci resta che aspettare eventuali nuove informazioni future, considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale.

Prendete quindi tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via (in Olandese)