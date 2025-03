Samsung Galaxy A26 5G ufficiale: le differenze con Galaxy A25 5G

Ufficializzato anche per l’Italia il Samsung Galaxy A26 5G: scopriamo quali sono le differenze rispetto al precedente Galaxy A25 5G.

Tra i nuovi smartphone serie Galaxy A 2025 troviamo anche il modello Galaxy A26 5G che di fatto è il successore del Galaxy A25 5G uscito nel 2024.

Rispetto al modello precedente ci sono ovviamente novità: vediamo di scoprirle insieme

Samsung Galaxy A26 5G è ufficiale: le differenze rispetto al precedente Galaxy A25 5G

Evidenzieremo le differenze con il grassetto.

Display e Design

Il cambiamento più evidente dal punto di vista del design tra il nuovo e il vecchio modello riguarda la scocca posteriore.

Infatti sul nuovo Galaxy A26 5G torna un isola fotografica di tonalità nera che avvolge tutti i sensori fotografici posteriori e non ci sono più i semplici anelli come sul modello precedente.

L’implementazione dell’isola fotografica avvolgente potrebbe essere stata determinata dal fatto che il nuovo A26 5G è più sottile.

Infatti le dimensioni del nuovo smartphone sono pari a 164 x 77.5 x 7.7 mm contro i 161 x 76.5 x 8.3 mm del A25 5G.

Altro cambiamento che migliora l’estetica del nuovo modello è la presenza del vetro sulla scocca posteriore con tecnologia Gorilla Glass Victus+, mentre sul vecchio modello la scocca è semplicemente rifinita in plastica.

Entrambi i telefoni hanno la scocca in plastica, ma almeno il nuovo A26 5G ha la certificazione IP67 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Tutti e due però mantengono l’anacronistica tacca a forma di U che contiene la fotocamera anteriore selfie, e i bordi intorno al display non vengono ottimizzati sul nuovo modello.

Il display è un altro componente che ha fatto un salto in avanti sul nuovo modello, che risulta essere più grande.

Infatti l’A26 5G adesso monta un display Amoled da 6.7 pollici (VS 6.5 pollici di A25) con la stessa risoluzione FHD+, stessa frequenza di aggiornamento a 120Hz, con 1000 nits di luminosità massima.

Questo giustifica le dimensioni maggiorate e il peso di 200 grammi contro i 197 grammi del modello 2024.

Migliorata pure la protezione del display che adesso utilizza il Corning Gorilla Glass Victus+.

Cambiano anche i colori disponibili come potete vedere dall’immagini del design:

Processore e memoria

Il Galaxy A26 5G migliora la potenza con l’utilizzo del chipset Exynos 1380 (VS 1280 del A25 5G), il chipset infatti garantisce prestazioni medie tra il 20-30% superiori.

E’ un chipset però che ha lo stesso processo produttivo del modello precedente, e risulta essere più affamato di energia, tanto che l’autonomia potrebbe scendere di qualche punto percentuale.

Non cambiano i quantitativi di memoria, 6-128GB o 8-256GB, ed entrambi gli smartphone hanno il classico slot per le microSD.

Multimedialità

Sembra strano dirlo ma il Galaxy A26 5G a livello di multimedialità non fa nessun passo in avanti, anzi ha meno da offrire rispetto al modello precedente.

Lato fotocamere posteriori vengono utilizzate gli stessi sensori del A25 5G:

50 MP, f/1.8, 27mm (grandangolare), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF, OIS

8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra grandangolare), 1/4″, 1.12µm

2 MP, f/2.4, (macro)

Troviamo la stessa fotocamera selfie da 13 MP, f/2.2, (ampio), 1/3.06″, 1.12µm.

Entrambi gli smartphone possono registrare video in 4K a 30 fps con la fotocamere principale.

Ma attenzione: il nuovo A26 5G non ha gli altoparlanti stereo e manca del classico jack da 3.5mm per le cuffie (opzioni che troviamo invece sul A25 5G).

Connettività

Entrambi gli smartphone hanno lo stesso livello di connettività:

Supporto 5G Dual Sim

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS

Bluetooth 5.3

Chipset NFC

Wi-Fi AC dual Band

Scanner per le impronte digitali laterale

Porta USB Type C 2.0

Batteria e sistema operativo

Tutti e due gli smartphone montano la stessa batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo da 25W.

I cambiamenti si notano a livello software.

Infatti il Galaxy A25 5G debutta nativamente con Android 15 e ONE UI 7 e in più ha 6 anni di aggiornamenti del sistema operativo (arriva fino ad Android 21), mentre il modello A25 si ferma a 4 anni di aggiornamenti (fino Android 18) e 5 anni patch sicurezza.

Samsung promette poi un supporto migliore delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale GALAXY AI.

Oltre ai classici Edit Suggestion, Object Eraser, Photo Remaster già visti su A25 5G, vengono implementati Circle to Search, Create Filter.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy A26 5G

I nuovi smartphone saranno disponibili alla vendita dal 14 marzo 2024 in Italia ai seguenti prezzi di listino:

versione 6-128GB a 319 euro

versione 8-256GB a 369,90 euro

