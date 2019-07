Samsung Galaxy A30S: tripla camera posteriore per la fascia medio-bassa?

Samsung potrebbe lanciare nella fascia medio-bassa uno smartphone con tripla fotocamera posteriore: dovrebbe essere il Galaxy A30S.

La linea Galaxy A 2019 è stata sicuramente una delle migliori e più apprezzate novità nel panorama dei prodotti presentati da Samsung nel corso di quest’anno.

L’azienda coreana utilizza questa linea per presentare i prodotti più innovativi per testare anche la reazione dei consumatori senza rischiare di rovinare le vendite dei principali dispositivi top di gamma.

Samsung Galaxy A30S: la fascia medio-bassa con tripla camera posteriore?

Oggi arriva la conferma che Samsung stia pensando di rilasciare la versione S del suo attuale Galaxy A30, uno smartphone dedicato alla fascia medio-bassa del mercato.

Il Galaxy A30 non è ancora commercializzato in Italia, ma è un dispositivo che può essere collocato intorno ai 220 euro di prezzo.

Ebbene il modello A30 è uscito sul mercato con una doppia fotocamera posteriore: un sensore principale da 16MP e un sensore secondario da 5MP.

La versione Galaxy A30S invece debutterà con una tripla camera posteriore: dovrebbe mantenere gli stessi due sensori già descritti precedentemente e in più implementerà un terzo sensore che forse sarà un teleobiettivo.

A differenza del modello A30, il nuovo A30S utilizzerà un display Infinity V e non Infinity U (cambia solo la forma della tacca).

Sono previsti 3GB di ram e 32GB di memoria interna; come sistema operativo ci sarà ovviamente Android Pie 9.0 con interfaccia personalizzata Samsung One UI.

Secondo l’informatore il Samsung Galaxy A30S debutterà nel mercato asiatico (si pensa in India) a partire dal 11 agosto 2019.

Le possibilità di vederlo in commercio anche in Italia sono abbastanza basse, considerato che da noi non tutti i modelli Galaxy A 2019 sono disponibili all’acquisto.

