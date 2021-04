Samsung Galaxy A31 si aggiorna ad Android 11 con ONE UI 3.1 in Asia/Europa

Il Samsung Galaxy A31 ha iniziato da alcune ore a ricevere l’aggiornamento ad Android 11 con interfaccia ONE UI 3.1 in Corea del Sud e in Europa: i dettagli conosciuti.

Samsung ha iniziato ad aggiornare nel proprio paese d’origine (Corea del Sud) uno degli smartphone android più venduti a gennaio 2021.

Stiamo parlando del Galaxy A31 che ha debuttato sul mercato ad aprile 2020 con Android 10 e interfaccia ONE UI 2.1.

Samsung Galaxy A31: iniziato l’aggiornamento ad Android 11 con ONE UI 3.1 (in Asia e Europa)

Aggiornamento del 27 aprile 2021: il rilascio di Android 11 è iniziato anche in Europa, più nello specifico in Russia, con il firmware seriale A315FXXU1CUD4

Fine aggiornamento del 27 aprile 2021.

Oggi si sono diffusi i primi feedback dalla Corea del Sud che lo smartphone sta ricevendo il nuovo aggiornamento firmware seriale A315NKSU1CUD3 tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il nuovo firmware, che ha un peso di circa 2GB, installa l’aggiornamento ad Android 11 con l’interfaccia personalizzata One UI 3.1.

Oltre al passaggio da Android 10 ad Android 11, vengono installate le più recenti patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di aprile 2021.

Le principali novità della ONE UI 3.1 sul modello A31 di Samsung (riassunto generale):

un design e icone rinnovate nell’interfaccia,

la funzionalità bolle di chat,

una sezione dedicata alle conversazioni nell’area notifiche,

il Widget per in controllo del lettore multimediale,

le autorizzazioni una tantum per la privacy,

il ripristino automatico delle autorizzazioni delle app,

l’aggiornamento e miglioramento delle applicazioni stock,

nuovo pannello di controllo dei dispositivi intelligenti,

la possibilità di rimuovere i dati GPS dalle immagini condivise,

aumentati i Widget per la schermata di blocco,

migliorate le opzioni di sblocco schermo dinamico,

migliorato il controllo genitori e il benessere digitale,

nuovo design AOD,

aggiunti gli sfondi video per le chiamate vocali etc.

Dato che l’aggiornamento ha iniziato la sua diffusione da poche ore in Corea del Sud, potrebbero volerci ancora diversi giorni prima che la notifica automatica raggiunga i Galaxy A31 commercializzati in Italia.

Per adesso quindi vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Essendo un aggiornamento importante del sistema operativo, prima di aggiornare vi consigliamo di:

Effettuare un backup completo dei dati salvati sul vostro A31; Liberare spazio nella memoria interna: 4-5GB bastano di spazio libero; Iniziate la procedura di installazione solamente se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via