Samsung Galaxy A31 ufficiale: le principali caratteristiche

Samsung ha ufficializzato il nuovo Galaxy A31 che si presenta con una grande batteria da 5000 mAh, chipset Helio P65 e quattro camere posteriori: prezzo e altre caratteristiche.

Si aggiunge alla lista degli smartphone di fascia “economica” il nuovo Samsung Galaxy A31, dispositivo annunciato proprio oggi dall’azienda coreana senza eventi particolari.

Il Samsung Galaxy A31 è ufficiale: ecco le principali caratteristiche

Il Galaxy A31 si presenta con un display Super Amoled Infinity U da 6.4 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2400 x 1080p.

Questo display in formato 20:9 ha una tacca a forma di U che contiene al suo interno la fotocamera anteriore dedicata ai selfie con sensore da 20MP (f/2.2).

Inoltre il dispositivo monta uno scanner per le impronte digitali sotto il display, quindi non lo troverete dietro la scocca posteriore come il modello A30.

Al suo interno Samsung ha deciso di utilizzare questa volta un chipset Mediatek Helio P65, un octa-core con processo produttivo a 12nm con frequenza massima di 2Ghz.

Al chipset Helio P65 vengono affiancati 4-6GB di ram e rispettivamente 64-128GB di memoria interna espandibili con microSD fino a 512GB.

La multimedialità del Samsung Galaxy A31 presenta un comparto fotografico posteriore composto da quattro distinti sensori:

il sensore principale da 48MP con apertura lenti f/2.0;

un grandangolare da 8MP (f/2.2);

un sensore macro da 5MP (f/2.4);

un sensore di profondità da 5MP (f/2.4).

Lo smartphone viene poi alimentato da un importante batteria da ben 5000 mAh che supporta pure la ricarica rapida via cavo ad una potenza massima di 15W tramite porta Usb Type C.

Il Samsung Galaxy A31 ha dimensioni pari a 73.1 x 159.3 x 8.6 mm e un peso complessivo di 185 grammi.

Sarà venduto nelle colorazioni Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush Red, Prism Crush White, anche se al momento non ci sono indicazioni su prezzo e disponibili a livello internazionale.

Fonte: Notizia ufficiale