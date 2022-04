Samsung Galaxy A32 5G aggiornamento ONE UI 4.1 con Android 12

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ONE UI 4.1 basato su Android 12 per il Galaxy A32 5G: ecco i dettagli conosciuti al momento.

E’ iniziato il primo rilascio, a livello asiatico (e non ancora a livello internazionale), dell’aggiornamento Android 12 con ONE UI 4.1 per uno degli smartphone 5G più economici di Samsung.

Samsung Galaxy A32 5G si aggiorna alla ONE UI 4.1 basata su Android 12: i primi dettagli da conoscere

Infatti il Galaxy A32 5G sta ricevendo tramite la classica modalità OTA (over the air) il nuovo firmware seriale A326BXXU4BVC8.

Oltre al passaggio da Android 11 ad Android 12 vengono installate pure le patch di sicurezza rilasciate dall’azienda coreana nel mese di marzo 2022.

Considerato che l’aggiornamento è appena all’inizio, potrebbero volerci ancora diversi giorni prima che tutti i modelli A32 5G ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi suggeriamo quindi di prestare più attenzione al centro aggiornamento dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di installare il nuovo firmware suggeriamo di:

Effettuare un backup completo, o dei dati più importanti, salvati nella memoria del telefono; Liberare spazio nella memoria interna: 3-5GB sono sufficienti; Iniziare ad scaricare e poi installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Quali sono le novità introdotte da Android 12 con ONE UI 4.1 sui Galaxy A32 5G?

Oltre alle novità intrinseche di Android 12, design e interfaccia (Color Palette), nuova gestione Dashboard privacy su fotocamera e microfono, etc ci saranno queste novità introdotte direttamente da Samsung nella ONE UI 4.1:

l’integrazione live di Google Duo

Object Eraser

Quick Share

l’integrazione grammaticale nella tastiera Samsung

la nuova versione di Virtual RAM

aggiornamento delle applicazioni native Samsung, eccetera

Fonte: Via