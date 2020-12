Samsung Galaxy A32 5G le immagini render dello smartphone 5G economico in arrivo

Certificato dalla FCC americana, il Samsung Galaxy A32 5G sarà il nuovo smartphone 5G economico dell’azienda coreana in arrivo ad inizio 2021: le immagini render.

Ad inizio 2021 Samsung presenterà una serie di nuovi smartphone della gamma Galaxy A che avranno in gran parte la versione con supporto alla connettività 5G.

Samsung Galaxy A32 5G si mostra in alcune immagini render: i dettagli conosciuti

Tra questi ci sarà il Galaxy A32 5G che sulla carta sarà lo smartphone 5G più economico messo a disposizione sul mercato da Samsung, almeno per i primi mesi del 2021.

A conferma dell’imminente arrivo dello smartphone, l’agenzia americana di certificazione FCC l’ha inserito proprio in questi giorni all’interno del proprio database.

Le immagini render 3D del dispositivo non si sono fatte attendere, mostrando un design con display con forellino in alto al centro per contenere la fotocamera anteriore, e la bellezza di quattro fotocamere posteriori.

A differenza ad esempio del prossimo Galaxy A72 5G, non viene evidenziato il modulo fotografico di forma rettangolare dato che le fotocamere posteriori sembrano essere ben integrate nella scocca del telefono: è presente solo un leggerissimo rialzo.

Lato specifiche hardware, le informazioni ancora non sono del tutto complete.

Si prevede che il Galaxy A32 5G monterà un display da 6.5 pollici di diagonale, contenuto in una scocca in plastica (rifinitura Glasstic) dalle dimensioni di 164.2 x 76.1 x 9.1mm.

Il sensore fotografico principale dovrebbe essere un unità da 48MP, è previsto il classico jack da 3.5mm per le cuffie, la batteria dovrebbe supportare la ricarica rapida a 15W, c’è il classico scanner biometrico posizionato sulla scocca laterale.

Lato software è quasi sicuro che l’A32 5G debutterà sul mercato direttamente con Android 11 e personalizzazione ONE UI 3.0.

Considerato che sarà sulla carta lo smartphone 5G più economico di Samsung, possiamo aspettarci un prezzo di vendita intorno ai 300-320 euro.

Fonte: immagini