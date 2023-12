Samsung Galaxy A33 5G è partito Android 14 in Europa

Android 14 con ONE UI 6.0, l’aggiornamento è finalmente disponibile nella versione stabile per il Samsung Galaxy A33 in Europa: i dettagli da conoscere.

Segnaliamo a chi possiede un Galaxy A33 5G che da qualche ora Samsung ha iniziato a rilasciare Android 14 stabile in alcuni paesi in Europa.

Questo significa che nei prossimi giorni o in poche ore potrebbe essere disponibile anche in Italia.

Galaxy A33 5G Samsung rilascia in Europa l’aggiornamento ad Android 14: i dettagli

Sappiamo che Samsung ha rilasciato il nuovo firmware seriale A336BXXU7DWK6 tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il firmware ha un peso di circa 2.3GB ed oltre al passaggio da Android 13 ad Android 14 vengono installate le patch di sicurezza relative al mese di novembre 2023.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, c’è la possibilità di controllare manualmente nel menù impostazioni-> info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica essendo un nuovo aggiornamento del sistema operativo, è sempre consigliabile eseguire alcuni step prima di passare ad un nuovo software:

fare un backup dei dati sul vostro smartphone Galaxy A33 5G, almeno di quelli più importanti controllare che ci sia abbastanza spazio libero nella memoria interna: di solito 5-6GB bastano iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria segnala un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Con l’aggiornamento ad Android 14 viene installata la nuova interfaccia ONE UI 6.0 e gli utenti di un A33 5G potranno notare novità come:

modifiche visive, tra cui un’area di toggle rapidi ridisegnata,

un nuovo widget Media Controller,

il nuovo carattere a livello di sistema chiamato One UI Sans,

molte app Samsung dovrebbero anche essere aggiornate con nuove funzionalità e modifiche all’interfaccia utente

nuove opzioni di personalizzazione della schermata di blocco

cambiamenti nell’interfaccia della fotocamera e nuove funzionalità nell’app Galleria

Il Galaxy A33 5G riceverà altri due aggiornamenti del sistema operativo, e dato che è uscito con Android 12 dopo Android 13 e Android 14 riceverà anche Android 15 e Android 16.

