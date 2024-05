Samsung Galaxy A33 iniziato l’aggiornamento ONE UI 6.1

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento alla versione software ONE UI 6.1 per il Galaxy A33: ecco le novità che gli utenti potranno notare.

Se possedete un Galaxy A33 vi segnaliamo che nei prossimi giorni dovreste iniziare a ricevere una notifica per un nuovo aggiornamento disponibile.

Lo smartphone infatti ha iniziato l’iter di aggiornamento per la nuova interfaccia ONE UI 6.1 basata su Android 14.

Va detto fin da subito che il dispositivo non godrà delle funzionalità GALAXY AI a causa delle limitazioni hardware.

Samsung Galaxy A33 aggiornamento ONE UI 6.1 iniziato: i dettagli

Il nuovo aggiornamento, scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air), è rappresentato dal nuovo firmware seriale A336EDXU8EXDD.

Al momento la diffusione è iniziata in Asia, quindi entro al massimo una o due settimane tutti i possessori di un A33 riceveranno l’aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di iniziare a controllare più spesso il centro aggiornamenti, che trovare in impostazioni -> info telefono -> aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di passare alla ONE UI 6.1 vi consigliamo di seguire questi tre semplici step:

effettuare un eventuale backup dei dai più importanti salvati sul telefono liberare spazio nella memoria interna se necessario (almeno 4-5GB devono essere liberi) iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria segna una carica residua pari o superiore al 50%

Anche se il Galaxy A33 non implementerà le funzionalità GALAXY AI basate sull’intelligenza artificiale, la ONE UI 6.1 apporta novità come:

gli adesivi personalizzati (con effetti)

la ricerca migliorata nell’app Galleria

la possibilità di modificare la velocità di riproduzione video nel lettore video integrato

nuovi effetti e cornici per sfondi, e widget della schermata di blocco

si potrà personalizzare gli avvisi di allarme, le voci del calendario con più adesivi e aggiungere icone di categorie di promemoria

supporto alla nuova funzionalità Quick Share e l’ app Samsung Find

supporto al Bluetooth Auracast

novità su Samsung Cloud (protezione dei dati migliorata) e Samsung Wallet (supporto alle passkey)

Samsung Health offre più opzioni di monitoraggio, obbiettivi etc

