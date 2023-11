Samsung Galaxy A34 5G è tempo di Android 14: aggiornamento iniziato in Italia

Segnaliamo che il Galaxy A34 5G sta ricevendo in Europa l’aggiornamento ad Android 14 con ONE UI 6.0 stabile: ecco i dettagli che dovete conoscere.

Ottime notizie per tutti i possessori italiani di un Galaxy A34 5G: è tempo di prepararsi per effettuare l’aggiornamento alla nuova versione software ONE UI 6.0.

Lo smartphone infatti sta ricevendo una nuova notifica di aggiornamento in Europa.

Samsung Galaxy A34 5G aggiornamento Android 14 e ONE UI 6.0: i dettagli da conoscere

Samsung sta diffondendo sui modelli A34 5G in Europa (Italia già compresa) il nuovo firmware seriale A346BXXU4BWK2 tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il firmware in questione oltre al passaggio da Android 13 ad Android 14, installa pure le patch di sicurezza relative al mese di novembre 2023.

Se non avere ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di verificare manualmente nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando ricevere la notifica di aggiornamento, prima di passare ad Android 14 vi consigliamo di:

effettuare il backup di tutti i dati, o comunque quelli più importanti, che avete salvato sul vostro Galaxy A34 5G liberare spazio nella memoria interna dello smartphone se necessario: di solito bastano 5-6GB prima di scaricare e installare il nuovo firmware, verificate che la batteria abbia un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Nel caso vogliate il massimo delle prestazioni, è opzionale a volte non serve, dopo l’aggiornamento ed aver effettuato il backup completo dei dati potete procedere ad un rispristino di fabbrica alla versione Android 14.

Per quanto riguarda le novità della ONE UI 6.0, brevemente vi possiamo segnalare che potrete notare tra i cambiamenti:

un layout del pannello rapido completamente rinnovato

un design delle notifiche ottimizzato

un nuovo widget del lettore multimediale con animazioni di forme d’onda ed emoji completamente nuovi

miglioramenti in tutte le app stock installate da Samsung

l’App fotocamera è stata ottimizzata adesso con controlli più semplici

il widget orologio della schermata di blocco ha anche più opzioni di carattere, dimensione e posizionamenti etc.

