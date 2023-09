Samsung Galaxy A34 arriva la ONE UI 6.0 basata su Android 14 in Beta pubblica

Samsung ha rilasciato la beta pubblica della ONE Ui 6.0 basata su Android 14 per i Galaxy A34: ecco i dettagli che dovete conoscere.

Dopo aver iniziato la prima beta pubblica della ONE Ui 6.0 con Android 14 in Corea del Sud per i Galaxy A54, oggi abbiamo le prime certezze che l’azienda coreana ha fatto lo stesso passo anche per i Galaxy A34.

Samsung Galaxy A34 iniziato la beta pubblica di Android 14 con ONE UI 6.0: i dettagli

La beta pubblica in questione al momento è iniziata per gli utenti residenti in Gran Bretagna.

Quest’ultimi tramite la classica modalità OTA possono scaricare il firmare seriale A346BXXU4ZWI1 dal peso di circa 2GB.

Nel frattempo che la beta si sta diffondendo in Gran Bretagna, sono arrivati altre informazioni che indicano la partenza a breve di nuove beta pubbliche in paesi come Cina, India, Corea Del Sud, Germania e Polonia.

Sfortunatamente, come avviene ormai da molti anni Samsung non inizierà una beta pubblica anche in Italia, quindi al momento non potrete provarla in anteprima.

Infatti per poter scaricare una beta pubblica tramite modalità OTA gli utenti devono prima installare l’app Samsung Members.

Successivamente dall’app possono richiedere l’iscrizione (se il loro paese è nella lista dei disponibili).

Nonostante noi italiani non possiamo provare la beta pubblica, il fatto che sia già uscita sui Galaxy A34 è un ottimo segnale.

Per prima cosa questo indica che il rilascio della versione finale potrebbe arrivare molto prima del previsto, forse anche prima della fine di quest’anno.

Considerato che poi il Galaxy A34 è un dispositivo considerato di fascia media, questo sarebbe un valore aggiunto non di poco rispetto ad altri produttori che spesso vi fanno attendere molto di più.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora una data ufficiale riguardante l’aggiornamento ad Android 14 per il Galaxy A34, vi preghiamo di prendere tutte queste considerazioni con il dovuto distacco emotivo.

Per quanto riguarda le novità della ONE UI 6.0, Samsung apporta molti miglioramenti all’aspetto generale del software.

Vengono inoltre introdotte numerose nuove funzionalità, ci saranno miglioramenti estetici come un layout ottimizzato per le notifiche, un facile accesso al pannello rapido, un nuovo layout dei pulsanti e altro ancora.

Verranno introdotti anche nuovi widget, migliorate le app native di Samsung e aggiunte nuove funzionalità alla fotocamera.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon