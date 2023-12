Samsung Galaxy A34 e A53 ora supportano l’app Galaxy Enhance-X

Samsung Galaxy A34 5G e Galaxy A53 5G adesso supportano l’applicazione Galaxy Enhance-X per modificare le immagini o video direttamente da smartphone: i dettagli.

Con l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 14 gli smartphone Galaxy A34 5G e Galaxy A53 5G hanno ricevuto un altro regalo da parte di Samsung: il supporto all’app Galaxy Enhance-X.

App Galaxy Galaxy Enhance-X supporta Galaxy A34 5G e Galaxy A53 5G: come fare per averla?

Se quindi avete ricevuto l’aggiornamento ONE UI 6.0 basato su Android 14 su questi due smartphone, potete scaricare l’app Enhance-X direttamente dal Samsung Galaxy Store.

L’app è completamente gratuita, quindi potete provarla liberamente senza problemi o costi nascosti.

Quali sono le principali funzioni della Galaxy Enhance-X?

Questo editor di immagini sfrutta l’intelligenza artificiale per correggere le imperfezioni e regolare alcuni aspetti delle immagini.

Ad esempio è possibile:

aggiungere l’HDR ad un immagine senza schiarire le immagini

correggere la sfocatura

affinare l’immagine

correggere l’effetto moiré

rimuovere riflessi o ombre

correggere la distorsione dell’obiettivo

creare uno scatto in modalità ritratto da uno normale

funzionalità per ritoccare il viso: levigatezza della pelle, la tonalità del colore, la mascella e la dimensione degli occhi

C’è pure una funzionalità rapida, chiamata “pulsante magico”, che modifica l’immagine migliorandola in maniera ragionevole secondo l’intelligenza artificiale dell’app.

Sempre grazie all’intelligenza artificiale l’app è in grado di trasformare brevi video in clip al rallentatore, contrassegnare costellazioni e altri oggetti nelle foto del cielo, trasformare le immagini in timelapse di 24 ore etc.

E’ probabile che nei prossimi giorni (max qualche settimana) Samsung amplierà questa funzionalità anche ad altri smartphone della serie Galaxy A, come ad esempio il Galaxy A33 5G.

