Samsung Galaxy A34 questo è il design? Le immagini render e specifiche

Questo potrebbe essere il design definitivo del prossimo Samsung Galaxy A34: ecco le probabili specifiche dello smartphone.

Vi abbiamo parlato già del prossimo Samsung Galaxy A54, ma molto probabilmente a gennaio del prossimo anno l’azienda coreana ufficializzerà anche altri smartphone serie A 2023.

Tra questi dovrebbe esserci pure il Galaxy A34.

Oggi grazie all’informatore OnLeaks in collaborazione con il sito Giznext possiamo conoscere maggiori dettagli su questo telefono.

Samsung Galaxy A34: design e specifiche svelate? I dettagli

Da quello che viene detto il Galaxy A34 avrà un design simile al Galaxy A54 che riprende l’attuale design posteriore del Galaxy S22 Ultra, ovvero l’assenza di un modulo (isola) fotografico attorno ai sensori fotografici.

Il telefono utilizzerà sulla carta tre sensori fotografici posteriori, di cui però al momento non sappiamo le specifiche tecniche.

Lo smartphone dovrebbe avere dimensioni pari a 161.3 x 77.7 x 8.2 mm e montare un Display da 6.5 pollici di diagonale con tacca a U: quindi sarà probabilmente di un unità LCD IPS “Infinity U”.

Dato che avrà probabilmente un display LCD, lo scanner per le impronte digitali sarà posizionato sulla scocca laterale.

Nella parte inferiore della scocca è possibile vedere la porta USB di tipo C, il jack per cuffie da 3,5 mm e un microfono.

Invece nella parte superiore della scocca è possibile individuare il vassoio della scheda SIM.

Ancora da sapere se il dispositivo uscirà sia nella variante 4G che in quella 5G.

Molto probabilmente la versione 4G sarà disponibile solo in alcuni paesi selezionati (quelli in via di sviluppo), mentre la versione 5G verrà venduta in Europa dove la tecnologia mobile generalmente è più avanzata.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via