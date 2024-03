Samsung Galaxy A35 5G ufficiale: caratteristiche e prezzo Italia

Ufficiale in Italia il nuovo Samsung Galaxy A35 5G: dettagli sulle principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita nel nostro paese.

Samsung ha presentato oggi i suoi nuovi smartphone di fascia medio-alta, ovvero il Galaxy A35 5G e il Galaxy A55 5G.

Qua conosciamo meglio le caratteristiche del modello più economico dei due: l’A35 5G.

Samsung Galaxy A35 5G: i dettagli da conoscere (caratteristiche e prezzo)

Display e Design

Il nuovo A35 5G rispetto al modello A34 5G apporta un miglioramento dal punto di vista dei materiali.

Infatti adesso la scocca posteriore è rifinita in vetro e non più in plastica, e lateralmente possiamo notare la Key Island dove il tasto accensione/volume sono leggermente rialzati per trovarli più facilmente.

Le dimensioni sono pari a 161.7 x 78 x 8.2 mm, per un peso complessivo di 209 grammi, e c’è la certificazione IP67 (resistenza contro acqua e sporcizia in generale).

Il telefono è disponibile in quattro colorazioni: Awesomenavy, Awesomeiceblue, Awesomelilac e Awesomelemon.

Come Display troviamo un unità Super AMOLED da 6.6 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2340 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento 120 Hz, supporto HDR10+, e una luminosità tipica di 1000 nits.

Il display è protetto da Gorilla Glass Victus+, che dovrebbe offrire una protezione aggiuntiva rispetto al Gorilla Glass 5 presente sul modello precedente.

Sotto il display troviamo pure lo scanner per le impronte digitali.

Processore e memoria

Il Galaxy A35 5G utilizza lo stesso chipset Exynos 1380 visto sul Galaxy A54 5G, ovvero un Octa-Core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G68 MP5.

Lo smartphone è disponibile in due varianti di memoria:

6GB di ram e 128GB di memoria interna

8GB di ram e 256GB di memoria interna

Comunque la memoria interna risulta espandibile, data la presenza dello slot per microSD.

Multimedialità

A livello di multimedialità troviamo una tripla fotocamera posteriore:

Sensore principale da 50 MP, f/1.8, (ampio), 1/1.96″, PDAF, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine)

Ultra grandangolare da 8 MP, f/2.2, 123˚,1/4.0″, 1.12μm

5 MP, f/2.4, (macro)

Frontalmente nel forellino in alto al centro del display troviamo la fotocamera selfie da 13 MP, f/2.2, (ampio), 1/3.06″, 1.12μm.

Lo smartphone è in grado di registrare video in 4K a 30 fps con entrambe le fotocamere (posteriori e anteriori).

Lato audio sono presenti gli altoparlanti stereo, ma manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Come connettività troviamo:

Dual SIM 5G (niente e-SIM)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band

Bluetooth 5.3

GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS

Chipset NFC

Porta USB Type C 2.0 con supporto OTG (niente uscita video)

Batteria e sistema operativo

Il Galaxy A35 5G viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida fino a 25W (caricabatteria non presente in confezione).

Come sistema operativo lo smartphone esce nativamente con Android 14 e interfaccia ONE UI 6.x.

Samsung garantirà 4 anni di aggiornamento del sistema operativo (quindi fino ad Android 18) e 5 anni di supporto software patch sicurezza.

Oltre a questo il prodotto è garantito Samsung Knox: gode quindi di tutte le funzionalità (soprattutto utili in campo lavorativo) per la salvaguardia dei dati personali, protezione da malware, installazione di app sospette etc.

Prezzo e disponibilità Galaxy A35 5G in Italia

Il Galaxy A35 5G verrà commercializzato da Samsung in Italia a partire dal 15 marzo 2024 con i seguenti prezzi di vendita:

Versione 8-128GB prezzo 399 euro

Versione 8-256GB prezzo 459 euro

Fino al 31 marzo 2024 la versione 8-256GB sarà in promozione a 399 euro, e con il coupon GALAXY4U la potete acquistare a 379,91 euro seguendo questo LINK UFFICIALE SAMSUNG.

