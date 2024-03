Samsung Galaxy A35 VS A34 5G fotocamera: ci sono miglioramenti

La recensione del comparto fotografico del Galaxy A35 5G di DXOMARK evidenzia miglioramenti rispetto al Galaxy A34 5G: ecco i dettagli da conoscere.

Da poco annunciato sul mercato Italiano il Galaxy A35 5G si presenta come una versione migliorata in vari aspetti rispetto al precedente Galaxy A34 5G, e tra questi troviamo il comparto fotografico.

DXOMARK (sito indipendente specializzato) infatti ha evidenziato che il nuovo A35 5G ha fatto passi in avanti rispetto al modello A34 5G.

Samsung Galaxy A35 5G vs Galaxy A34 5G: fotocamera a confronto

Il fatto che ha determinato un punteggio diverso nella classifica DXOMARK riguarda il sensore fotografico principale utilizzato dai due smartphone.

Infatti il Galaxy A34 5G monta un:

Sensore principale da 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS

Ultra Grandangolare da 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0″, 1.12µm

Macro da 5 MP, f/2.4

Invece il Galaxy A35 5G monta queste fotocamere:

Sensore principale da 50 MP, f/1.8, 1/1.96″, PDAF, OIS

Ultra Grandangolare da 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0″, 1.12µm

Macro da 5 MP, f/2.4

Grazie a questo cambiamento il nuovo A35 5G ottiene un punteggio complessivo nella classifica DXOMARK di 104 punti contro i 92 punti del precedente Galaxy A34 5G.

I vantaggi più importanti si hanno nella registrazione video, con 110 punti per A35 5G contro i miseri 78 punti del A34 5G.

Buon incremento qualitativo anche negli scatti fotografici, con un punteggio di 107 punti del A35 contro i 99 del A34 5G.

Il resto dei parametri analizzati da DXOMARK come gli scatti Bokeh e gli Zoom rimangono giusto nella media della categoria su entrambi i dispositivi, con variazioni minime di punteggi.

Punti di forza e debolezza comparto fotografico del Galaxy A35 5G

Di fatto in modo abbastanza riassuntivo il nuovo Galaxy A34 5G garantisce scatti e video di buona qualità all’aperto con soggetti statici in condizioni esterne e luminosità ambientale di discreto-buon livello.

Ci sono invece prestazioni limitate in condizioni di scarsa illuminazione per gli scatti fotografici e i video.

Da tenere inoltre in considerazione che non è un telefono adatto per fare gli zoom dato che i 50MP e l’assenza di un teleobbiettivo limitano la qualità complessiva.

Comunque. considerato il prezzo di vendita, per DXOMARK l’A35 5G si posiziona al secondo posto tra gli smartphone che sono usciti con un prezzo di listino massimo di 400 euro.

Altri dettagli? Queste sono le caratteristiche generali dello smartphone.

