Samsung Galaxy A36 5G ecco il design: i video a 360 gradi

Samsung Galaxy A36 5G si mostra in un diversi video a 360 gradi con vari colori che mostrano il design definitivo dello smartphone: i dettagli.

Molto probabilmente entro la fine di marzo di quest’anno Samsung presenterà al grande pubblico i suoi nuovi smartphone di fascia media della serie Galaxy A.

Tra questi ci sta il Galaxy A36 5G di cui oggi possiamo mostrarvi il design definitivo in alcune colorazioni disponibili.

Samsung Galaxy A36 5G il design non ha più segreti in vari colori: il video a 360 gradi

Da quello che possiamo vedere dalle più recenti immagini render e dai video rilasciati sul web, il prossimo A36 5G manterrà un design quasi del tutto simile all’attuale Galaxy A35 5G.

Samsung Galaxy A36 5G si mostra nelle varie colorazioni pic.twitter.com/PGXUNFeNSj — HWBrain (@hw_brain) February 13, 2025

La differenza sostanziale è l’isola fotografica posteriore che contiene i sensori fotografici con una rifinitura sempre nera intorno, anche se i colori della scocca cambiano, e abbandona lo stile solo cerchi intorno alle fotocamere.

Frontalmente non cambia nulla: troviamo sempre il solito forellino in alto al centro nel display dedicato alla fotocamera anteriore, e i bordi intorno al display non sembrano essere più sottili o simmetrici rispetto al modello A35 5G.

Se esteticamente non cambierà molto, qualche novità si avrà lato hardware.

Si prevede infatti che il Galaxy A36 5G manterrà un display Amoled da 6.6 pollici, ma cambierà il chipset interno con lo Snapdragon 6 Gen 3 al posto dell’Exynos 1380.

La batteria sarà praticamente la stessa, ma quest’anno sulla serie Galaxy A Samsung promette una ricarica rapida più veloce, pari a 45W, invece dei classici 25W.

Ci si aspetta infine che il telefono monti una fotocamera principale da 50MP, aiutata da altri due sensori di cui però non abbiamo ancora dettagli concreti.

Comunque dato che Samsung non ha ancora ufficializzato nulla, vi preghiamo di prendere queste immagini e informazioni con il giusto distacco emotivo.

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard