Samsung Galaxy A36 spunta su GeekBench: le caratteristiche svelate

Il famoso Benchmark GeekBench ha inserito nel proprio database il Samsung Galaxy A36: ecco quello che abbiamo scoperto al momento.

Il successore dell’attuale Galaxy A35 ha fatto capolino nel database di GeekBench evidenziando alcune caratteristiche hardware e software che troveremo nel prodotto finale.

Vediamo di scoprire le novità.

Samsung Galaxy A36 testato con GeekBench: ecco quello che sappiamo al momento

Lo smartphone è stato evidenziato nel database di GeekBench 6.2.2 con il seriale aziendale SM-A366B e abbiamo notato che esce nativamente con il sistema operativo Android 15.

Di fatto considerato che per i prodotti più recenti, anche di fascia medio-bassa, Samsung garantirà 6 anni di aggiornamenti del sistema operativo il Galaxy A36 dovrebbe arrivare a ricevere fino ad Android 21.

Dal punto di vista hardware lo smartphone utilizzerà un chipset Octa-Core Snapdragon 6 Gen 3 o Snapdragon 7s Gen 2 affiancato ad almeno 6GB di ram (non si esclude una versione con 8GB di ram come sui Galaxy A35).

Sulla carta Samsung per i modelli A36 non utilizzerà più i propri chipset Exynos ma si affiderà a Qualcomm.

Per i più curiosi lo smartphone ha raggiunto un punteggio in modalità single core di 1060 punti e un punteggio in modalità multi-core di 3070 punti.

Considerato comunque che Samsung non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale, non possiamo fare altro che attendere novità in merito e di prendere tutte queste notizie con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

