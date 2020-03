Samsung Galaxy A40 aggiornamento Android 10 in Italia (Vodafone)

I Samsung Galaxy A40 Brand Vodafone hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 10 in Italia: ecco i primi dettagli da conoscere.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A40 SM-A405FN brandizzato dall’operatore telefonico Vodafone che è arrivato l’aggiornamento ad Android 10.

Samsung Galaxy A40 (Brand Vodafone) si aggiorna ad Android 10 in Italia: i dettagli

L’azienda coreana ha infatti iniziato a diffondere in Italia il nuovo firmware seriale A405FNXXU3BTB8 tramite la classica modalità OTA (over the air).

L’aggiornamento in questione, scaricabile tramite una connessione Wifi o tramite la banda 3G-4G del vostro A40, ha un peso di circa 1.6GB.

Oltre al passaggio dalla versione software Android Pie 9.0 con interfaccia One UI 1.0 alla versione Android 10 con One Ui 2.0, vengono installate anche le patch di sicurezza più recenti.

Sul telefono vengono infatti installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di marzo 2020, quindi le più recenti al momento disponibili.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica prima di aggiornare è altamente consigliabile effettuare un backup completo di tutti i dati salvati sullo smartphone, e iniziare la procedura di installazione solo se la batteria residua è pari o superiore al 50%.

Quali sono le principali novità che i possessori di un Galaxy A40 noteranno con l’aggiornamento ad Android 10?

Dopo aver installato la versione più recente del software, noterete queste nuove funzionalità:

la modalità scura: cambieranno gli sfondi, i widget, la regolazione delle immagini, dei testi e dei colori per ambienti notturni;

Icone e colori: più facile riconoscere le icone delle applicazioni con colori più chiari, migliorato il layout dei titoli e dei pulsanti;

Animazioni più fluide;

Nuovi gesti di navigazione su schermo;

Interazioni migliorate: navigazione su schermi grandi più facili, interfaccia più chiara;

Modalità ad una mano: nuovi modi per accedere alla modalità ad una mano;

Miglioramenti nell’accessibilità;

Testo migliorato sullo sfondo;

Sviluppato ulteriormente il benessere Digitale;

Possibilità di controllare contenuti multimediali su altri dispositivi Galaxy tramite SmartThings;

Nuove funzionalità per la fotocamera;

Migliorata l’interfaccia dedicata ad Internet, Promemoria, Calendario, Calcolatrice, la gestione del cestino;

Altre piccole novità qua e la.

Molto probabilmente l’aggiornamento ad Android 10 per i Galaxy A40 No Brand e di altri operatori telefonici arriverà presto, sicuramente entro la fine di marzo 2020.

Vi suggeriamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro A40.

Fonte: Via