Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware a fine dicembre 2019 per i Galaxy A40 venduti in Italia: ecco le novità sul nuovo software.

Il Galaxy A40, uno dei gli smartphone di fascia media di Samsung, in queste ultime ore sta iniziando a ricevere in Italia un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy A40 si aggiorna a fine dicembre 2019: le novità del nuovo firmware

Da quello che sappiamo sembra che al momento i dispositivi A40 interessati siano quelli no Brand, quindi non acquistati tramite operatore telefonico, e quelli brandizzati 3 Italia.

Il nuovo firmware ha seriale A405FNXXU2ASK2 e continua ad essere basato sul sistema operativo Android Pie 9.0.

Non si tratta quindi dell’aggiornamento ad Android 10.

Al momento il firmware dovrebbe essere scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air), ma non è detto che tutti i dispositivi inizino a riceverlo già da oggi.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento automatica, vi consigliamo di controllare manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Chi invece ha già dimestichezza nel flashing di rom su smartphone Android, può scaricare il firmware integrale A405FNXXU2ASK2 NO Brand da questo LINK, mentre per il firmware integrale 3 Italia può farlo da quest’altro LINK.

Quali sono le novità introdotte sul Samsung Galaxy A40 con questo nuovo firmware?

Il firmware in questione ha un unico scopo: aggiornare le patch di sicurezza a quelle rilasciate da Google nel mese di dicembre 2019.

Queste patch contengono fix a 6 importanti falle di sicurezza individuati nel sistema operativo Android, oltre a questo vengono risolti circa due dozzine di problemi di rischio alto e moderato.

Interessante sapere che Samsung ha risolto anche 13 falle di sicurezza individuate nella sua interfaccia One Ui.

Le più importanti sono quelle che riguardavano una falla di sicurezza nella schermata di sblocco del telefono, e una che riguardava la connettività Bluetooth.