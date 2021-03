Samsung Galaxy A40 si aggiorna ad Android 11 con ONE UI 3.0 in Europa

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 11 con interfaccia ONE UI 3.0 per il Galaxy A40 in Europa: ecco i dettagli del momento.

Segnaliamo ai possessori di un Samsung Galaxy A40 SM-A405FN, che in quest’ultime ore l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento del sistema operativo.

Samsung Galaxy A40 si aggiorna ad Android 11 con interfaccia ONE UI 3.0: si parte dalla Germania

Infatti il telefono sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 11 con interfaccia ONE UI 3.0 in Germania (Operatore Vodafone).

L’aggiornamento in questione si sta diffondendo con il nuovo firmware seriale A405FNXXU3CUC2 scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Oltre al passaggio da Android 10 ad Android 11 con ONE UI 3.0 vengono installate pure le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di marzo 2021.

Non sappiamo quando effettivamente i Galaxy A40 venduti in Italia riceveranno la notifica automatica dell’aggiornamento: potrebbero infatti volerci ancora diversi giorni d’attesa.

Per questo non possiamo far altro che consigliarvi di controllare manualmente ogni tanto il centro aggiornamenti del telefono, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Con il passaggio alla ONE UI 3.0, gli utenti possessori di un Galaxy A40 potrebbero notare alcune di queste novità già viste sul Galaxy A50 aggiornato alla stessa versione software:

design dell’interfaccia rinnovata;

un widget del lettore multimediale nel pannello delle impostazioni rapide;

una sezione dedicata alle conversazioni nell’area delle notifiche;

le bolle di chat (conversazioni in finestrelle fluttuanti nello schermo);

le autorizzazioni della privacy una tantum;

nuovo sistema di gestione e controllo della localizzazione;

controlli più semplici dei dispositivi Smart collegati al telefono;

schermata di blocco dinamico migliorata;

widget della schermata di blocco e opzioni AoD (Always On Display);

sfondi video per le chiamate;

più funzioni nelle rutine Bixby;

benessere digitale e controllo famiglia migliorati;

il doppio tocco per spegnere lo schermo;

aggiornamento e miglioramento di varie applicazioni stock;

prestazioni di messa a fuoco automatica della fotocamera migliorate.

Fonte: Via