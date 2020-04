Samsung Galaxy A41 il dopo A40 arriva in Europa: ecco il prezzo di vendita

Il successore del Galaxy A40, il Galaxy A41 sarà commercializzato da Samsung anche in Europa: ecco il prezzo di vendita di listino e la data di commercializzazione.

Qualche settimana fa Samsung ha ufficializzato in Giappone il successore dell’attuale Galaxy A40, ovvero il Galaxy A41.

Sfortunatamente nella presentazione non fu dichiarato il prezzo di vendita e la presunta data di commercializzazione, che forse doveva essere posticipata a giugno 2020.

Samsung Galaxy A41, il successore del Galaxy A40 arriva ufficialmente in Europa: il prezzo di listino

Oggi abbiamo la certezza che il Galaxy A41 arriverà nel mercato europeo, considerato il fatto che Samsung Germania e Samsung Gran Bretagna hanno già rilasciato un comunicato ufficiale.

Da quello che possiamo vedere questo A41 sarà commercializzato ad un prezzo di listino in Germania di 299 euro, mentre in Gran Bretagna il prezzo sarà di 269 sterline.

Il dispositivo inizierà la commercializzazione da maggio 2020.

Non abbiamo ancora idea del prezzo ufficiale del terminale nel mercato Italiano, ma comunque se dovesse arrivare anche da noi il prezzo dovrebbe essere uguale a quello tedesco (nonostante le tasse più elevate).

Con l’arrivo del Galaxy A41, queste sono le sue principali caratteristiche hardware, Samsung ha iniziato a scontare pesantemente il Galaxy A40 sul proprio shop ufficiale.

Infatti in questo momento la variante A40 è disponibile sul Samsung Shop con uno sconto di 70 euro e prezzo finale di 189 euro, che è più o meno lo street price praticato dai vari rivenditori italiani.

Considerato il prezzo di vendita del Galaxy A41 in arrivo in Germania e quello attuale del Galaxy A40, nonostante il primo abbia caratteristiche hardware migliori al momento non è di certo consigliato come acquisto rispetto al secondo.

C’è ancora troppa differenza di prezzo tra i due: oltre 100 euro.

