Samsung Galaxy A41 si aggiorna ad Android 11 con ONE UI 3.1 in Europa

Se possedete un Samsung Galaxy A41 SM-A415F è probabile che tra qualche giorno inizierete a ricevere una nuova notifica di aggiornamento importante.

Samsung Galaxy A41 inizia a ricevere in Europa l’aggiornamento ad Android 11 con ONE UI 3.1

Infatti secondo recenti feedback, in Russia tramite la classica modalità OTA (over the air) è iniziato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 11 per questo smartphone.

Più nello specifico si sta diffondendo il firmware seriale A415FXXU1CUD4.

Oltre al passaggio da Android 10 ad Android 11 con interfaccia ONE UI 3.1, vengono installate pure le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di aprile 2021.

Non sappiamo quando effettivamente l’aggiornamento arriverà sui dispositivi venduti in Italia: potrebbero volerci ancora una o due settimane di attesa.

Vi consigliamo comunque di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro A41, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Essendo un importante cambiamento del sistema operativo, quando riceverete la notifica di aggiornamento vi consigliamo di:

Effettuare un backup completo dei dati più importanti salvati sul telefono; Liberare spazio nella memoria interna: 3-5GB sono sufficienti; Iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Vi ricordiamo infine che con l’introduzione della nuova interfaccia ONE UI 3.1, i possessori di un Galaxy A41 potranno notare questi cambiamenti:

interfaccia utente rinnovata;

l’aggiunta di Google Discover sulla home screen;

l’applicazione Google Messages come app nativa;

gli effetti di videochiamata;

la rimozione dei dati di localizzazione quando si condividono le immagini;

nuovo sistema di protezione per la luce blu dello schermo;

nuove funzionalità per la fotocamera etc.

