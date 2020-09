Samsung Galaxy A42 5G annunciato: lo smartphone 5G più economico dell’azienda

Samsung ha ufficializzato l’arrivo del Galaxy A42 5G, che di fatto è lo smartphone con modem 5G più economico dell’azienda coreana: i dettagli conosciuti.

Nel portafoglio degli smartphone con connettività 5G di Samsung si è aggiunto oggi il Galaxy A42 5G, anche se al momento l’azienda coreana non ha fornito dettagli approfonditi.

Infatti tramite un comunicato abbastanza “scarno”, l’azienda asiatica ha diffuso la notizia dell’arrivo del nuovo smartphone e ha rilasciato alcune informazioni basilari.

Da quello che Samsung ha dichiarato il Galaxy A42 5G utilizzerà un display Super Amoled da 6.6 pollici di diagonale, ma non ne specifica la risoluzione nativa.

Si pensa ad una risoluzione FHD+ considerato che il suo precedessore, il Galaxy A41, ha un pannello Amoled FHD+.

Nella parte in alto al centro del display troviamo il forellino dedicato alla fotocamera anteriore, mentre sotto il display è presente lo scanner per le impronte digitali.

Dalle immagini render 3D diffuse da Samsung possiamo notare il modulo fotografico posteriore con quattro sensori: sfortunatamente non sono state rilasciate informazioni tecniche in merito.

Anche se non ci sono informazioni sul prezzo di vendita, il Galaxy A42 5G sarà sicuramente meno costoso dell’attuale Galaxy A51 5G.

Questo significa che il nuovo smartphone 5G di Samsung sarà il dispositivo 5G più economico messo a disposizione dall’azienda coreana sul mercato.

I dettagli completi del modello A42 5G saranno rilasciati “closer to its launch later in the year“, ovvero vicino al suo debutto commerciale entro la fine dell’anno.