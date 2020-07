Samsung Galaxy A42 5G certificato con una batteria da 5000 mAh

Lo smartphone 5G “economico” di Samsung, il Galaxy A42 5G, è stato registrato dall’agenzia per l’energia cinese 3C evidenziando una batteria da 5000 mAh.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato che Samsung stava lavorando ad un nuovo smartphone con tecnologia mobile 5G più “economico” rispetto agli attuali modelli: il Galaxy A42.

Samsung Galaxy A42 5G certificato: ha una batteria interna da 5000 mAh

Oggi abbiamo la conferma che effettivamente l’azienda coreana sta procedendo mano mano allo sviluppo finale per la commercializzazione del prodotto.

Infatti l’agenzia Cinese 3C ha inserito nel proprio database il presunto Galaxy A42, e l’ha fatto abbinandogli un’importante batteria interna da 5000 mAh (potenza nominale 4860 mAh).

Sappiamo dai rumors precedenti che Samsung sembra essere intenzionata al lancio del Galaxy A42 5G nelle prime settimane del 2021, ma non è detto che il prodotto possa uscire prima in una variante 4G per specifici mercati.

C’è comunque da sottolineare che l’azienda coreana nel 2021 lancerà prodotti con memorie interne sempre più grandi, considerato che questo A42 5G uscirà sul mercato con almeno 128GB di rom.

Molto probabilmente il 2021 sarà l’anno della consacrazione degli smartphone 5G in molti paesi (compresa l’Italia), con prezzi di vendita sempre più aggressivi.

La tecnologia 4G LTE ovviamente rimarrà, ma sarà abbinata solo a prodotti di fascia medio bassa molto economici.

Fonte: Via