Samsung Galaxy A42 5G si aggiorna ad Android 11 con ONE UI 3.0 in Europa

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 11 con ONE UI 3.0 per il Galaxy A42 5G: ecco i dettagli.

Il Galaxy A42 5G è uno dei più recenti smartphone con tecnologia 5G di fascia media di Samsung, annunciato a fine novembre 2020.

Lo smartphone ha fatto il suo debutto sul mercato con Android 10 e interfaccia ONE UI 2.5, ma oggi sta finalmente ricevendo l’aggiornamento ad Android 11.

Samsung Galaxy A42 5G si aggiorna ad Android 11 con ONE UI 3.0: i dettagli

L’aggiornamento in questione ha iniziato a diffondersi in Europa (Olanda) tramite il nuovo firmware seriale A426BXXU1BUB7 scaricabile tramite la classica interfaccia OTA (over the air).

Con l’aggiornamento ad Android 11 viene aggiornata pure l’interfaccia personalizzata di Samsung alla ONE UI 3.0.

Insieme alla ONE UI 3.0 vengono pure installate le patch di sicurezza più recenti, ovvero quelle rilasciate da Google (e integrate da Samsung) di marzo 2021.

Al momento non abbiamo ancora feedback positivi sulla diffusione in altri paesi, quindi non sappiamo quando effettivamente la notifica di aggiornamento automatica arriverà anche in Italia.

Per questo non possiamo far altro che suggerirvi di controllare manualmente il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Essendo un aggiornamento molto importante per il Galaxy A42 5G, quando riceverete la notifica automatica vi consigliamo caldamente di:

Eseguire un backup completo dei dati più importanti salvati sullo smartphone; Liberare spazio nella memoria interna: 3-5GB dovrebbero bastare; Iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria dello smartphone ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

In alcuni casi per migliorare le prestazioni generali del dispositivo dopo l’aggiornamento, sarebbe consigliabile anche un reset di fabbrica.

Fonte: Via